Egy valódi sporthír! Mikor olvastak ilyet utoljára??!?

A koronavírusjárvány megölte a sportot, hetek óta legfeljebb arról érkeznek hírek, hogy milyen sportesemények maradnak el, halasztódnak el ki tudja mikorra. Így most talán még azok is megbecsülik a következő, friss, aktuális és TÉNYLEGES sporthírt, akik amúgy nem rajongói az Európában "amerikai" jelzővel jelzett footballnak: lezajlott az NFL idei draftjának első köre, a liga csapatai kiválogathatták a 32 legjobbnak ítélt játékost az egyetemet elvégzettek közül.

Joe Burrow-t is a nappalijában érte a hír, hogy 1/1-esként draftolta a Cincinnati Bengals. Fotó: GETTY IMAGES/AFP

A draft hagyományosan hatalmas, élő showműsor, amit helyben is több ezer rajongó szokott követni. Idén persze a járványügyi helyzet ezen is változtatott, videós telekonferencián zajlott a játékosok kiválasztása. Ennek érezhető hatása is volt: a csapatok hagyományosan sokat üzletelnek, cserélgetik egymás közt a drafthelyeket. Most, talán a technikai bonyodalmaktól tartva, alig volt cserebere. A New England Patriots jó szokása szerint elpasszolta első körös választási lehetőségét, a San Francisco 49-ers pedig mindkét első körös drafthelyével bizniszelt.

És az is a járványügyi helyzet hatásának tűnik, hogy az ilyenkor jellemző csoportos gondolkodás helyett sokkal inkább a sajtóban megjelenő információk befolyásolhatták a csapatok játékoskeresőit: a draft szinte meglepetések nélkül zajlott, az első helyeken azok és abban a sorrendben találtak csapatra, akikről hetek óta szól a sportsajtó:

az 1/1-es választás Joe Burrow, az egyetemi bajnok LSU tavaly minden létező rekordot megdöntő irányítója lett. Tua Tagovailoa, az Alabama sérülése miatt hátrább sorolódott sztárirányítója az ötödik helyen a Miami Dolphinshoz, vagyis ahhoz a csapathoz került, amely a tavalyi idényét részben azért áldozta fel, hogy őt választhassa. Az összességében legjobbnak tartott játékos, az Ohio State University passzsiettetője, Chase Young második választásként Washingtonba került. További részletek az SB Nation az átlagos NFL-szakírókénál egyetemi játékosokról kevesebb blődséget állító cikkéből tájékozódhatnak.