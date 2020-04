Több mint 50 ezer áldozata van a vírusnak az Egyesült Államokban

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Átlépte a koronavírus amerikai áldozatainak száma az ötvenezret a Johns Hopkins University adatai alapján, írja a BBC. Csak az utóbbi 24 órában több mint 3 ezer halálesetet jelentettek az országban, ahol több mint 870 ezer regisztrált fertőzött van.

Fotó: Mike Lawrie/AFP

Az Egyesült Államok halálozási aránya míg így is alacsonyabb, mint a legtöbb európai országé, emelte ki a Fehér Ház járványügyi csapata. A napokban tapasztalt emelkedés az áldozatok számában meg összefügghet azzal is, hogy már azokat a halálokat is a vírus áldozatai közé sorolják, ahol csak valószínűsíthető, hogy a koronavírus volt az ok.

A BBC gyorselemzése szerint egy ekkora ország esetében nem feltétlen érdemes az adatokat más országokéval összevetni: New York városában például nagyon más a helyzet, mint az ország más területein.