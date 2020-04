42 nap után akár egy órára is kiszabadulhatnak otthonaikból a spanyolok

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

"Milyen zöldek a fák! Tetszik" - csodálkozott rá a Madridban élő brit Kate Walder nagyobbik fia, miután 42 nap bezártság után a spanyolországi kijárási korlátozások enyhítésének hála egy teljes órára kiszabadulhatott otthonuk fogságából.

Spanyolországban, ahol vasárnap március 20. óta a legalacsonyabb volt a koronavírusjárvány halálos áldozatainak napi száma, az elmúlt hat hétben a szigorú karanténszabályok szerint legfeljebb tíz percet lehetett egyidőben az utcán tölteni. Ez alaposan megviselte a kisgyermekes családokat é persze magukat a gyerekeket. Gondoljanak csak bele, ahogy maga Kate Walder is mondja a videóban, hat hét az szinte egy teljes nyári szünettel felér - egy olyan nyári szünettel, amikor nem lehet sehova se menni.

Walderék dokumentálták hat hét utáni első hosszabb sétájukat, így azt is, hogy azért még korántsincs vége a szigornak. Sétájuk egy pontján a rendőrök megállították őket, és hazaküldték a férjét, mert még most, a lazítás után is egyszerre legfeljebb egy szülő tartózkodhat az utcán a gyerekekkel. (Via BBC)