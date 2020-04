Hétfőtől lépnek életbe a vidéki lazítások

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Hétfőn nulla órától lesznek hatályosak szerdán bejelentett lazítások- mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár az állami tévében. Kovács Zoltán hozzátette, hogy az ellenőrzések továbbra is folytatódnak. A mostani hosszú hétvégén pedig a településvezetőknek még lehetőségük lesz arra, hogy akár szigorúbb intézkedéseket is bevezessenek.

Szerinte május 4. fordulópont lehet, nemcsak azért, mert új szakaszába lép a védekezés, hanem azért is, mert az élet újraindítása a magyar gazdaság szempontjából is fontos lépés. A konkrét szabályokat a következő 1-2 napban közlik, és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is ismertet részleteket csütörtökön.

Kovács Zoltán beszélt arról is, hogy az élet újraindításával növekedhet a fertőzöttek száma, de szerinte a magyar egészségügyi ellátórendszer mostanra felkészült arra, hogy akár betegek tömegeit is ellássa. Ha a betegek számában, vagy a fertőzés terjedésében bármilyen változás állna be, felülírhatják a szabályokat. Nemcsak kéthetente, hanem naponta, óráról-órára figyelemmel kísérik a számok és a helyzet változását.

Orbán Viktor szerda este jelentette be, hogy Budapesten és környékén maradnak a korlátozások, vidéken lazább intézkedések jönnek. Így vidéken az üzletek időkorlátozás nélkül kinyithatnak, az éttermek, kávézók teraszai és kerthelyiségei megnyithatnak, a szabadtéri strandok látogathatóak lesznek. Azonban az üzletekben és a tömegközlekedésen a másfél méteres távolság tartása és maszk viselése kötelező lesz. Továbbra is fenntartják az idősek védelmére létrehozott időzónákat.