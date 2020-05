Javában tombol a járvány Brazíliában, kedden hatszáz halottat regisztráltak

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Kedden minden korábbinál többen, a hivatalos adatok szerint hatszázan vesztették életüket koronavírus okozta megbetegedésben Brazíliában. Dél-Amerika leginkább járvány sújtotta országában az új azonosított esetek száma 6935-tel, 114715-re nőtt. A fertőzöttek száma 6,4 százalékkal, a halottaké 8,2 százalékkal nőtt egyetlen nap alatt.

Ezek alapján a szakértők úgy vélik, hogy Brazíliában még mindig felfutóban van a járvány. Ennek ellenére szigorításokat csak Sao Paulo, Rio de Janeiro és Ceará államokban rendeltek el - itt Maranhaó államhoz hasonlóan, ahol kedden vezették be, kijárási tilalmat vezettek be. Brazília más vidékein a jelenleg érvényes korlátozásokat is feloldották. (Via MTI)