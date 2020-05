Meztelen képekre és szexre is rávette munkatársa 13 éves kislányát

Egy 34 éves férfi rávette egy munkatársának a 13 éves lányát, hogy készítsen magáról meztelen képeket, majd feküdjön le vele, áll a Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség közleményében.

A Mosonmagyaróvár környéki településen lakó férfi, miután megismerte a munkatársa 13 éves lányát, interneten felvette vele a kapcsolatot. A kislánnyal a férfi bizalmas viszonyba került, így arra is rá tudta venni a lányt, hogy küldjön neki meztelen képeket magáról.

A férfi azt is felajánlotta a lánynak, hogy ha bármi gondja lenne, akkor nyugodtan fordulhat hozzá. A kislány egyik este fel is kereste a férfit a lakásán, aki rávette arra, hogy feküdjön le vele, noha tudta, hogy még be sem töltötte a 14. életévét.

A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség szexuális visszaélés bűntettével és gyermekpornográfia bűntettével vádolja a férfit, akivel szemben hét és fél évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.