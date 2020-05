Egy hét alatt megtízszereződött a bértámogatást igénylők száma

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Egy hét alatt majdnem megtízszereződött a kormányzat által kínált bértámogatásra vonatkozó igények száma. A kormány szerint ez azt mutatja, hogy a cégek és a munkavállalók alkalmas eszköznek tartják ezt a válság okozta átmeneti problémák megoldására.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta:

a pénteki adatok szerint 3953 munkáltató igényelte közel 54 ezer dolgozó részére a kormányzati bértámogatást.

Schanda Tamás megfogja a munka végit Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A kormányhivatalok rendkívül gyorsan, nyolc munkanapon belül döntenek az igénylésekről - tette hozzá.

Eddig 163 064 ember kért munkanélküli segélyt vagy jövedelempótló támogatást, mert nincs munkája.

Az a cél, hogy ők is mielőbb munkához jussanak, „ha nem a vállalati-piaci szektorban, akkor az állam segítségével”. A gazdaságvédelmi akcióterv jelentős része is a munkahelyek védelmére és újak teremtésére összpontosít, ezért kínál bértámogatást, hogy a munkaadók meg tudják tartani a veszélyeztetett munkaerőt, de adócsökkentéssel is támogatják a munkahelyek védelmét, nulla százalékos hitelt kínálnak a vállalkozásoknak, illetve felfüggesztették a hiteltörlesztések kötelezettségét - sorolta Schanda.

Az igénylő vállalatok és munkavállalók

közel 30 százaléka a kereskedelem,

13,5 százaléka a feldolgozóipar,

13 százaléka pedig a járvány által erőteljesen érintett szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

területén tevékenykedik. A támogatási kérelmeket benyújtó vállalatok 60 százaléka mikro-, 26 százaléka kis-, 10 százaléka közepes vállalkozás, mintegy négy százaléka nagyobb cég. A munkavállalók száma azonban ezzel ellentétes képet mutat, többségük nagyvállalatoknál dolgozik.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a bértámogatást akkor lehet igénybe venni, ha a munkáltató nem tudja teljes munkaidőben foglalkoztatni a dolgozóit. Azok a munkavállalók, akiknek a részmunkaideje 50 százalék alá csökken, havonta és egyénenként akár 100 ezer forintot meghaladó támogatásban is részesülhetnek, akiknél eléri a részmunkaidő az 50 százalékot, azoknál a támogatási összeg legfeljebb 75 ezer forint.

Rendkívüli álláskeresési támogatás

bevezetését jelentették be a budapesti DK-s polgármesterek. Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes a sajtótájékoztatón elmondta,

a munkájukat a koronavírus-járvány idején elveszített embereknek szánt juttatás mértéke 57-120 ezer forint.

Gy. Németh Erzsébet azt mondta, hogy a kormány semmiféle támogatást nem ad azoknak, akik a járvány miatt elveszítették a munkájukat, pedig máshol Európában a fizetésük 70-90 százalékát kapják az emberek.

A DK polgármesterei eddig is átvették a kormány sok feladatát, maszkot osztottak, otthonápolási támogatást vezettek be, és most újabb ügyben tesznek így - jelentette ki.

Cserdiné Németh Angéla XV. kerületi polgármester hangsúlyozta, hogy nem minden kerület egyforma: eltérő mértékben érinti őket a járvány miatti gazdasági visszaesés, és mások a pénzügyi lehetőségeik is. Anyagi helyzettől függően 57-120 ezer forintot adnak a DK-s budapesti kerületek.

Kiss László III. kerületi polgármester szerint ez a sokadik olyan intézkedés, amelyet a kormány helyett hoznak meg, annak ellenére, hogy a kabinet folyamatosan „kivérezteti” őket, pénzt von el. Ők nem hagyják magukra a polgáraikat, törődnek a várossal.

László Imre XI. kerületi polgármester azt kérte, hogy más vezetők is kövessék a példájukat, Budapest valamennyi kerületében vezessenek be rendkívüli álláskeresési támogatást.

Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester szintén kiemelte, hogy ők vigyáznak a fővárosra. Azoknak adnak támogatást, akik az elmúlt hetekben, hónapokban veszítették el az állásukat.

Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester azt mondta, hogy nincs olyan budapesti kerület, amelyet ne árasztottak volna el a frissen munkanélkülivé vált lakosoktól érkező levelek. Az emberek úgy érzik, hogy a kormány cserben hagyta őket - vélekedett.

(MTI)