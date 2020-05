Hitlerhez hasonlította Merkelt, majd lemondott Málta finnországi nagykövete

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Michael Zammit Tabona (b) nagyköveti megbízólevele átadásakor Sauli Niinistö finn elnökkel 2014-ben, Fotó: Máltai Külügyminisztérium - közkincs

Lemondott posztjáról Michael Zammit Tabona, Málta finnországi nagykövete, miután egy Facebook-posztjában Adolf Hitlerhez hasonlította Angela Merkelt.

"Hetvenöt éve megállítottuk Hitlert. Ki fogja megállítani Angela Merkelt? Ő beteljesítette Hitler álmát Európa ellenőrzéséről" - írta Zammit Tabona a második világháború lezárásának évfordulóján. A posztját ugyan azóta törölte, de ez nem volt elég, távoznia is kellett posztjáról.

Evarist Bartolo, Málta külügyminisztere ezután még azt is jelezte, hogy formálisan is elnézést fognak kérni Németországtól. Bartolo azt mondta a Times of Maltának, hogy amint értesült Zammit Tabona posztjáról, fel is szólította a nagykövetet, hogy azonnal távolítsa el. Maga a nagykövet eddig nem kommentálta a történteket. Zammit Tabona a BBC beszámolója szerint nem karrierdiplomata, politikai kinevezettként lett finnországi nagykövet 2014-ben.