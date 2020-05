A rohingyák zsúfolt menekülttáboraiba is betört a járvány

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Rohingya menekültek a mianmari határon a bangladesi Cox's Bazar körzetben. Fotó: MUNIR UZ ZAMAN/AFP

Igazolt koronavírusos fertőzöttet azonosítottak a bangladesi hatóságok az ország déli részén, a szomszédos Mianmarból elüldözött muszlim kisebbség, a rohingyák zsúfolt menekülttáboraiban. Az ország déli részén mintegy egymillió menekült él ilyen táborokban a Mianmarral szomszédos Cox's Bazar körzetben.

A körzetben egy helyi lakost is fertőzöttként azonosítottak. Mindkettejüket elkülönítették, és igyekeznek felkutatni a kontaktjaikat is.

A segélymunkások már jóideje figyelmeztetnek a járvány kitörésének veszélyére a nagyon túlzsúfolt, nem igazán higiénikus táborokban, ahol a népsűrűség négyzetkilométerenként negyvenezer főt is elérhet. Banglades a világ egyik legsűrűbben lakott országa, de ez a népsűrűség így is az országos átlag negyvenszerese. Ezekben a táborokban tíz négyzetméteres kunyhókban akár 12-en is élhetnek. (Via AP)