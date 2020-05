Recesszióba fordult a német gazdaság

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

A 2008-9-es nagy pénzügyi válság óta a legsúlyosabb visszaesést okozták eddig a koronavírusjárvány és az azt kísérő korlátozások Németországban. A legfrissebb statisztikai kimutatások szerint az első negyedévben, melynek a nagyobb részében még nem is voltak életben kényszerintézkedések, 2,2 százalékot esett az ország GDP-je.

Az elemzők a második negyedévre ennél sokkal durvább visszaeséssel számolnak.

A német adat amúgy kedvezőbb a járvány által leginkább sújtott európai gazdaságok adatainál. Franciaországban az első negyedévben 5,8, Olaszországban 4,7 százalékot esett a GDP. Az, hogy Németországban kisebb a csökkenés mértéke, részben annak közönhető, hogy a német tartományok döntése alapján a gyárakat és az építkezéseket a kijárási korlátozások ellenére se kellett leállítani.

Magyarországon a KSH gyorsjelentése szerint az első negyedévben az előző évhez viszonyítva még bővült is a GDP, 2019 utolsó negyedévéhez mérten viszont már itthon is visszaesés volt, igaz, ennek mértéke csupán 0,4 százalék. Hogy ez az adat mennyivel rosszabb lesz majd a következő negyedévben, azt jelzi, hogy a KSH statisztikái szerint az első negyedév három hónapjából az első kettőben még negyedéves alapon is növekedés volt, vagyis a márciusi adat miatt fordult recesszióba az ország. Pedig kijárási korlátozásokat csak március második felében léptettek életbe. (Via BBC)