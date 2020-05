Az elmúlt bő egy hónapban hétszer javították meg a legillegálisabb amerikai rekordot a kiürült utak miatt

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

26 óra alá került a Cannonball Run rekordja, vagyis egy csapat elmebeteg törvényszegő ennyi idő alatt vezetett keresztül Amerikán, a manhattani Red Ball Garage-tól a kaliforniai Redondo Beach Portofino Inn nevű oceánparti hoteljéig. Az elmebetegezés ezúttal nem erős túlzás: az új rekorderek, ha tényleg ennyi idő alatt tették meg a 2800 mérföldes, vagyis durván 4500 kilométeres utat, akkor a legrosszabb esetben is 173 kilométer per órás átlagot futottak, tankolással, tokkal vonóval. Ed Bolian, egy korábbi rekorder szerint a rekordjavítók több államot is 193 kilométer per órás átlagsbességgel szeltek át útközben.



Ez ráadásul már a hetedik rekord napokkal egymás után, összesen öt héten belül, az utak koronavírus miatt kiürülése ugyanis kivételes lehetőséget teremtett a próbálkozóknak. Korábban azt gondolták, hogy a távot bármilyen gyors autóval képtelenség 28 óránál rövidebb idő alatt megtenni.

A cannonball Run igazán szép régi illegális hagyomány. Erwin “Cannonball” Baker, a névadó autóversenyző és rekordhalmozó az 1910-es években találta ki ezt a dilit, az alaprekordhoz több, mint 11 napig kellett nyomnia a gázt egy ilyen Stutz Bearcat kormánya mögött ülve:

A harmincas évekig élő volt a dolog, aztán kikopott a köztudatból, hogy a hetvenes években egy autós újságíró újraélessze a hagyományt egy Cannonballról elnevezett illegális autóverseny formájában, amit ötször rendeztek meg. Ennek állított emléket a legendás 1981-es amerikai mozifilm és a folytatása az Ágyúgolyó Futamról, benne a kor legdögösebb nőivel és pasijaival:

A műfaj azóta némileg átalakult. Nem versenyek vannak évtizedek óta, hanem magányos próbálkozók. Mármint magányos autók, amikkel jellemzően igen komoly csapatok vágnak neki a sokszorosan törvénytelen vállalkozásnak. Jellemzően átalakított, lóerőkkel és plusz benzintankokkal felturbózott sportos szuperautókkal vágnak neki 2-3 fős pilótacsapatok, akiket alkalmanként akár több tucatnyi megfigyelő segít, akik a rázósabb szakaszokon figyelik a rendőröket. Az autókat ezen belül fel szokták szerelni a létező összes lézerblokkolóval és rendőrmegfigyelő eszközzel.



Az új abszolút rekordhoz állítólag egy plusz benzintankokkal felszerelt Audi A8-ast használtak és több, mint 30 megfigyelő segített nekik.

Bolian - aki versenyzőből és rekorderből lett a Cannonball Run kvázi rekordhitelesítője - arról is beszélt, hogy a kivételesen üres utak miatt nemcsak az abszolút rekord dőlt meg többször is az elmúlt hetekben, de olyan kategóriákban is javítottak, mint a legjobb szólóban elért idő, a leggyorsabb dízeles eredmény és az oda-vissza-oda-rekord is, amit több, mint 20 órával javított meg valaki.

Az új rekorderek dokumentumfilmet ígérnek a futamukról.