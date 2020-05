Érezz együtt ezzel a szegény köztévés riporterrel, aki képtelen elmagyarázni, miért egy CBA-ból jelentkezett be!

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Így járvány idején különösen fontos, hogy nőjön bennünk az empátia embertársainkkal szemben. Az én mai emberem, akit nagyon sajnálok, az Barna Péter tudósító, akinek, lássuk be, eleve képtelen feladata volt. Azt kellett volna elmagyaráznia, hogy a Budapestre vonatkozó karanténelőírások változásáról és a boltok újranyitásáról jelentve miért pont egy CBA-ból, vagyis egy olyan üzletből jelentkezett be, ami eddig is pont ugyanúgy volt nyitva, mint hétfőtől van. Azaz ahol a világon semmi sem változott a kormány döntésével. Ráadásul egy "Újranyitás" című blokkban, miközben a bolt nem nyitott újra, hiszen sosem zárt be.

Így sikerült megmagyaráznia az igen nehezen magyarázhatót: