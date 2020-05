Kivették a kormánypárt elnökét cikiző számot a lengyel közrádió toplistájából

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Cenzúrát, bolsevizmust vagy balgaságot kiáltanak sokan Lengyelországban, miután a Rádió 3 nevű közszolgálati csatorna eltüntette a honlapjáról a szokásos heti slágerlistáját, először, amióta csak a listát a hallgatók szavazatai alapján összeállítják. Az volt a baj listával, hogy az első helyezett múlt pénteken Kazik Staszewski dala, "A te fájdalmad nagyobb az enyimnél" lett, és ezt kínosnak érezhette a közrádió vezetése.

Az egyébként sramlit idéző, igen egyszerű nóta arról szól, hogy a lírai én a könnyeit törölgeti egy bezárt temető kapujánál, amikor limuzinnal beengednek valakit, aki odamehet kedves halottja sírjához. Lengyelországban mindenki érti, hogy a limuzinnal beengedett gyászoló Jarosław Kaczyński, a kormányzó PiS nevű párt elnöke, aki április 10-én annak ellenére látogatta meg 10 éve elhunyt ikertestvére sírját, hogy a temetők a kijárási korlátozás miatt zárva voltak, és ha már szervezett oda egy állami megemlékezést a testvére, az egykori államfő tiszteletére, akkor már az édesanyja sírját is meglátogatta ugyanabban a temetőben.

A rádió vezetője először azzal védekezett, hogy a toplista műsorvezetője csalt, és a szám csak negyedik lett a szavazatok alapján, és azért vették le a teljes listát a rádió honlapjáról, mert nem volt korrekt a sorrend. Csakhogy a rádió számos munkatársa cáfolta ezt a védekezést, és több műsorvezető is élő adásban jelentette be, hogy otthagyja a csatornát. 35 év után távozott a slágerlistát hetente összeállító lemezlovas is.

Részlet a vitatott dal videóklipjéből. Fotó: Youtube

Ezután népszerű lengyel popzenészek sora jelentette ki, hogy nem engedi játszani a dalait a csatornán, és az ellenzéki politikusok azon háborogtak, hogy micsoda világ van Lengyelországban, ahol a közrádió vezetése ilyen idiótaságokkal foglalkozik, és visszaállítja a cenzúrát.

A történet legújabb fordulata pedig az, hogy a kormánypárt több magas rangú politikusa is elítélte a slágerlista eltüntetését. Miniszterek és a párt parlamenti frakciójának vezetője is azt mondták, hogy a dal ugyan szerintük barbár, ízléstelen, és nagyon rossz, de eltüntetni még rosszabb ötlet volt, mint felvenni. (notes from poland)