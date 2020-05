Magyarországon is megpróbálják szennyvízből kimutatni a vírust

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Kutatómunka indul a koronavírus kimutatására a kommunális szennyvizekből, jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A minisztérium támogatásával a Pannon Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem a Mol együttműködésével kilenc városban vizsgálná a szennyvizet, koronavírus örökítőanyaga után kutatva.

A módszer működőképes, Hollandiában például a járvány csúcsán a kommunális szennyvíz vizsgálatával mutatták ki, hogy a hivatalosnál nagyobb arányban terjedhetett el a fertőzés az országban. Az ITM közleményében hivatkozik is erre, és azokat a tényállításokat is megismétli, hogy a szennyvíz vizsgálata hatékony módszer lehet a vírus újbóli felbukkanásának kimutatására

Ennek azonban feltétele a vírus jelenléte. Márpedig Magyarországon most zárult egy nagy, reprezentatív szerológiai tesztsorozat, mely alapján az átfertőzöttségi ráta 0,6 százalék, vagyis rendkívül alacsony. Más adatokból pedig az is tudható, hogy a vírus elsősorban nem közösségekben, hanem intézményekben - kórházakban és szociális ellátókban - terjedt. Ezek szennyvize is a közösbe megy, vagyis az itteni fertőzések is kimutathatók belőle, de csak a szennyvíz vizsgálatából az ilyen jól körülhatárolható gócpontokat nem lehet azonosítani.

Ahhoz már célzott tesztelésre - ebben az esetben teljes városok népességének tömeges tesztelésére - volna szükség, vagyis arra, hogy megfelelő számú teszt, tesztkapacitás és tesztelő is rendelkezésre álljon. Több ezer, Budapest esetében több százezer ember tesztelésére volna szükség.

Az ITM közleménye szerint a most induló szűrések első fázisában kilenc város (Ajka, Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Nagykanizsa, Pécs, SZeged és Veszprém) szennyvizét monitorozzák öt hónapon át, kéthetenkénti mintavétellel. Ennek van haszna: amennyiben a járvány a vizsgált időszakban újra berobbanna, elvben annál is hamarabb kimutatható az újbóli felbukkanása, hogy az első fertőzötteknél tünetek jelentkeznének. Ez esetben pedig újra be lehet vezetni azokat a korlátozásokat, amikkel megelőzhető a járvány terjedése - még ha ezeket ebben az esetben teljes városokra is kéne azonnal kivetni. (Via MTI)