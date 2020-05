Kim Ir Szen nem tudott teleportálni

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Az észak-koreai állami média közölt egy riportot, amiben tagadta, hogy Kim Ir Szen képes lett volna teleportálni. Ez újabb jele annak, hogy Kim Dzsongun az elődeit (Kim Ir Szen nagypapát és Kim Dzsongil apukát) igyekszik lehozni az isteni státuszukból.

A diktatúrában az alapítása óta övezi isteni tisztelet a vezetőket az államilag irányított személyi kultusznak hála, rengeteg mítosz és legenda szövődik a Kim dinasztiához, ezeket még az iskolákban is tanítják. Olyanokat is állítanak, hogy Kim Dzsongun már 3 évesen tudott vezetni, vagy hogy Kim Dzsongil életében először golfozva az első 5 lukba egy ütéssel betalált. Kim Dzsongil halála körül is csodákról számolt be a hivatalos propaganda csodákról: a születésének helyén megrepedt a jég a tavon, és titokzatos fény tűnt fel a hegycsúcson.

De Kim Dzsongun 2011-es hatalomra lépése óta sokkal kevesebb ilyen mese szól az apjáról és a nagyapjáról. Van egy, amit különösen széles körben elterjesztettek, úgyhogy az állami Munkások Újsága megírta, hogy ez nem igaz: ahogy senki sem, úgy az államalapító Kim Ir Szen sem volt képes a chukjibop-technikára, ami valami olyasmi, mint amikor a kungfufilmekben egy nagy harcos egyik pillanatról a másikra pár méterrel odébb bukkan fel, gyakorlatilag teleportálva. A propaganda szerint Kim Ir Szen (hasonlóan több legendás, délkelet-ázsiai harcoshoz) ezzel a módszerrel tudott csatát nyerni a megszálló japán hadsereg ellen, amikor még a koreai gerillákat vezette.

Kim Ir Szen, a Koreai Demokratikus Népköztársaság alapítója, a jelenleg uralkodó Kim Dzsongun nagypapája

Szakértők szerint Kim Dzsongun azért alakítja így a személyi kultuszt, mert Európában tanult, és tudja, hogy ha teljesen irracionális, hihetetlen történeteket mesélnek, azt kevesebben fogják elhinni, és külföldön is kinevetik Phenjant. (RFA)