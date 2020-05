Amerikai hazafik a saját tökükhöz szorítják a pisztolyt, hogy hergeljék a libnyafokat

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Minden jel szerint amerikai hazafik - vagy hát szélsőjobboldali futóbolondok, vérmérséklet kérdése, hogy ki hogy ítéli ezt meg - tömegei gondolják úgy valamiért, hogy a libnyafok - vagy hát mások és önmaguk testi épségéért egészségesen aggódók, vérmérséklet kérdése - majd jól kiborulnak azon, ha fegyvert tartanak a tökükhöz. Ami abban az esetben még tán igaz is volna, ha a hazafik (vagy hát lásd fent) a libnyafok (dettó) tökének szegeznének töltött, kibiztosított pisztolyt, de ők valamiért a saját tökükhöz szegezik azt.

A látvány még egy macskát is ledermeszt, bár egy macskából ugyanezt a hatást a szoba üres sarka, vagy egy működésen kívüli ventilátor is ki tudja váltani.

Már ha egyáltalán a liberálisok hergelése a cél. A közösségi médiában terjedő trendre a múlt héten figyelt fel az amerikai sajtó, ekkor idézte a New York Daily News bulvárlap publicistája, Brandon Friedman egy bizonyos Nic Price Facebook-posztját, amiben arról beszélt, hogy a hazafik azért szorítanak fegyvert a tökükhöz, hogy "alázzák a libsiket". Price később pontosította állítását, mint írta, ez az önpöcsfenyegetés már vagy egy éve zajlik, és eredetileg a ravasz (akarom mondani, elsütőbillentyű) biztonságán aggódókat cukkolják vele, bizonyítandó, hogy még így se lövik szét a saját töküket.

Akárhogy is, még a fegyvertartást pártoló oldalak is arra figyelmeztetnek, hogy ez elég nagy hülyeség. A Concealed Nation nevű fegyverbarát oldal például minden kommentelőt örökre kitilt, aki ilyen képet posztol. (Via The Daily Grind)