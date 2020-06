Élete ellenségéhez kerül az elítélt amerikai tigriskirály állatkertje

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Az év, sőt az elmúlt évtizedek egyik legbizarrabb amerikai sztorijában, a nagymacskákkal produkciózó, oklahomai magánállatkertet fenntartó Joe Exotic és legnagyobb riválisa, az állítólag a nagymacskák védelmében fellépő Carole Baskin történetében érkeztünk újabb fontos állomáshoz.

Azok kedvéért, akik kevésbé járatosak a férjét talán megölő, a közösségi oldalakon és Youtube-on tisztes karriert kiépítő állatvédő, Carole Baskin, és a jelenleg 22 éves börtönbüntetését töltő nagymacska-szaporító énekes/showman/állatkertfenntartó Joe Exotic (eredeti nevén Joseph Maldonado-Passage) sztorijában, felidézzük, miről is van szó:

Joe Exotic állatvédőként indult, nagymacskás állatkertet nyitott, de aztán elment egy nagyon rossz irányba. Jelenleg azért ül börtönben, mert elítélték állatkínzás és gyilkosságra való felbujtás miatt. A gyilkosság célpontja Carole Baskin volt.

Carole Baskin szintén furcsa alak, de úgy gondolta, a férfi csak anyagi haszon reményében tartja és szaporítja a nagymacskákat, ezért mindent megtett, hogy bezárják magánállatkertjét. Ezért is lett rá nagyon pipa a Tigriskirály néven emlegetett, roppant excentrikus férfi.

Tavaly mi is megírtuk történetüket, de idén kijött Netflixen egy róluk szóló, nagyon zavarbaejtő dokumentumfilm, amiről talán az árulja el a legtöbbet, hogy az egyetlen ember az egész sorozatban, aki szemernyit is épeszűnek tűnik, egy dél-amerikai drogdíler. Mindenképpen érdemes megnézni.

A fejlemény pedig most az, hogy Carole Baskiné lesz Joe Exotic egykori, oklahomai állatkertje.



A BBC arról ír, egy szövetségi bíró az egymillió dolláros védjegyvita részeként ítélkezett úgy, hogy Joe Exotic egykori üzleti partnerének, Jeff Lowe-nak ki kell ürítenie az állatkertet, és minden ott tartott állatot el kell szállítania. Joe Exoticot (pontosabb a papíron tulajdonos édesanyját) Baskin 2011-ben azért perelte be, mert a férfi rátelepedett az általa használt Big Cat Rescue névre. Ezt a pert két évvel később meg is nyerte, és a Tigriskirálynak egymillió dollárt kellett volna neki fizetnie.

Carole Baskin rezervátuma, videói és az általa használt Hey all you cats and kittens köszöntés egyébként tényleg óriási karriert futott be a közösségi oldalakon. Azonban a dokumentumfilm az ő személyéről és előéletéről is az eddig ismernél jóval árnyaltabb képet fest.