A DK-s Oláh Lajos lehet az első magyar politikus, akit kamufotó terjesztésén kapott a Facebook

2016-ban jelentette be a Facebook, hogy erejük, idejük és lehetőségeik szerint mostantól csekkegetni fogják a tényeket, és megpróbálják legalább mérsékelni az oldalaikon hömpölygő kamuhírek és kamuképek beláthatatlan mennyiségét.

Ez a munka azóta térségenként változó intenzitással zajlik is, méghozzá úgy, hogy a Facebook egyes nyelvterületeken partnereket keres, akik figyelik a virálisabb tartalmakat, és hitelesként igazolt források alapján ellenőrzik azok valódiságát. Magyarországon eddig azért nem került nagyobb hal a szákba, mert tudomásunk szerint nincs ilyen partnere a Facebooknak, viszont az első áldozat már megvan, éspedig a DK-s Oláh Lajos az.

Oláh azért akadhatott fenn a rostán, mert egy olyan fotót osztott meg, amit más országokban illetve nyelvterületen szerződött fact-checkerek már korábban kamunak cimkéztek. Ezt ilyenkor feltöltik egy adatbázisba, a Facebook algoritmusai pedig érzékelik, ha valaki megosztja ugyanezt a képet. Oláh egy kamu Time-címlapot töltött fel az oldalára, amin az látszik, hogy Trump elnök kibattyog egy ajtón, miközben a lap azt üzeni neki: „Ideje lépni!”

Csakhogy a Time soha nem jelent meg ilyen címlappal. Olyannyira nem, hogy a ebből hír is lett a nemzetközi médiában, illetve több fact-checker jelezte a közösségi oldal adatbázisa felé is a kamut. Oláh posztján látszik, hogy Facebook ilyenkor jelzi is, hogy ellenőrizhessük a forrásokat. A források között ezesetben az egyik partner Reuters, és maga a Time is szerepel:

A Reuters cikkében részetezi, hogy a kép több helyen felbukkant, de a magazin szerkesztői maguk is jelezték, hogy az nem igazi, soha nem jelentek meg ilyen címlappal, és hogy egyébként ha figyelmesen megnézi az ember, hiányzik a címlap jobb felső sarkában a dátum és az újság honlapján URL-je is.

A Facebook hitelesített politikusok megszólalásait papíron nem ellenőrzi, erről Mark Zuckerberg is beszélt épp néhány napja. Oláh esete azért lehet más, mert egyrészt az ő politikusi oldala nem hitelesített oldal, másrészt itt egy olyan képről van szó, amely már korábban szerepelt a Facebook hamis-adatbázisában, tehát feltehetően automatizmus küldte ki a figyelmeztetést. És az is lehet, hogy a Covid-19 és a Amerikában zajló tüntetések miatt most kicsit szigorúbbra kapcsolt a közösségi oldal.

Néhány napja a Twitter Donald Trump posztja mellé rakott figyelmeztető cimkét, amiből aztán természetesen ügy kerekedett.