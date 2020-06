Falus Ferenc: Ha tömegrendezvényt tartanak augusztus 20-án, újabb fertőzéshullám lesz szeptemberben

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

„Miután nem tudjuk, hogy ki fertőz pillanatnyilag, és a vírus itt van közöttünk, és tulajdonképpen lényegesen több fertőzésforrás van a körünkben, mint amennyi március elején volt, az óvatosságunk abszolút indokolt” - mondta Falus Ferenc volt országos tisztifőorvos az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Arról is beszélt, hogy az amerikai események most elvonják a figyelmet a járványról, pedig Los Angelesben jelentősen nőtt a fertőzöttek és a halálozások száma, ami a tömegtüntetésekkel is összefügghet. Szerinte, ahogy a spanyolországi nőnapi megmozdulás is öt nap alatt megbetegedésekhez vezetett, úgy

„ha a kormányzat azt tervezi, hogy augusztus 20-ra nagy ünnepséget szervez, és a Duna két partján megint tömegek fognak szorosan egymás mellett állni, akkor igaza lesz Orbán Viktornak, hogy lesz második hullám szeptemberre”. Az ünnepségtől eltekintve is azt mondta, hogy amíg a világban szinte sehol nem alakult ki közösségi védettség, bármikor elterjedhet a fertőzés Magyarországon, akár egyetlen, 200 fős rendezvényen keresztül is. A második hullámot azonban alapvetően nem szeptemberre, hanem későbbre várná.

Falus Ferenc Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Szerinte félő, hogy lokális járványgócok fognak kialakulni, ezért fontos lenne, hogy ősszel minél többen beoltassák magukat influenza ellen, nehogy megkapják egyszerre mindkét betegséget.

Falus azt mondta, „pillanatnyilag jól állunk”, és jó lenne, ha három havi tartalékot halmoznának fel egészségügyi védőfelszerelésekből.

A volt tisztifőorvos a budapesti kijárási korlátozás feloldásakor mondta el nekünk a véleményét arról, milyen hétköznapi helyzetekben érdemes különösen óvatosaknak lennünk a lazítás idején.