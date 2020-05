Mennyire legyünk bátrak most, hogy ránk szakadt a szabadság?

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Hétfőtől Budapesten is feloldotta a kormány a kijárási korlátozást, amivel a járványügyi lazítások új szakaszába léptünk. Kinyithat minden üzlet, újra működnek a strandok, és ki lehet ülni az éttermek, kávézók, kocsmák teraszaira is. Sőt, az ország többi részén már az éttermek zárt részein is lehet fogyasztani, ahogy a szálláshelyek is fogadhatnak látogatókat.

A reprezentatív tesztelés eddigi eredményei alapján Magyarországon nagyon alacsony az aktuális fertőzöttségi szint, és elég kevesen vannak azok is, akik már átestek a betegségen. A felmérést irányító Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint azonban a járványveszély nem múlt el, és úgy kell újraindítanunk az életet, hogy a tömegrendezvények, kontaktusok számában „legyünk visszafogottak”, illetve a maszkot se hagyjuk el.

Továbbra is előírás, hogy a boltokban, tömegközlekedési eszközökön maszkot kell viselni, és általában mindenhol tartani kell a legalább másfél méteres távolságot. A lazítás ugyanakkor azt is jelenti, hogy az embereknek egy sor helyzetben maguknak kell mérlegelniük, mekkora kockázatot vállalnak. Részben habitus kérdése, hol húzzuk meg a határt: vannak, akik az elmúlt hetekben is összejártak az ismerőseikkel, mások hetek óta bezárkózva élnek. Ezen kívül persze az egészségi állapotunkat és az életkorunkat is figyelembe kell venni, amikor a nyitásról gondolkozunk. Különleges helyzetben vannak azok, akik a munkájuk miatt egyébként is kockázatnak vannak kitéve, elsősorban az egészségügyi és a szociális dolgozók.

Mindezek miatt nehéz általános útmutatót adni arra, hogyan szervezzük az életünket, de kíváncsiak voltunk, mit mond erre Falus Ferenc korábbi országos tisztifőorvos, egykori kórházigazgató.

Ő az elmúlt hónapokban néhány családi baráttal találkozott időnként, két különböző háztartásból. „Úgy tekintettünk erre, hogy vírusközösségben vagyunk, és ők sem igazán találkoztak másokkal. Most hétvégén találkoztam először a lányommal és az unokámmal.” „Folyamatosan mérlegeltem, mi fér bele, és mi nem. A koromtól függetlenül egészségesnek érzem magam, de velem is előfordult, hogy törölgettem a kilincset a lépcsőházban, mert rám tört a pánik. Aztán később abbahagytam. Ez egy pszichés kérdés.”

Falus a tömegrendezvények, strandok, edzőtermek látogatását továbbra is kockázatosnak tartja, minden más esetben nyugodtabban ajánlott lazítást.

Falus Ferenc Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Mi az, amitől a következő időszakban is érdemes tartózkodni?

„Az ismeretlenekkel, félismeretlenekkel való puszilkodástól.” Falus szerint jobb az óvatosság, ne adjunk puszit a barátunk, ismerősünk férjének, feleségének sem. „Ugyanakkor mindenki maga dönti el, milyen mértékű kockázatot vállal, és amit most mondok, azt minden héten újra kell gondolni.”

Ezen kívül továbbra sem menne tömegbe. „Nagyon szomorú, de kockázat nélkül nem lehet összehozni most egy rendes tüntetést.”

Találkozhatok a barátaimmal és a rokonaimmal? Megölelhetem őket? Milyen környezetben találkozzunk?

Falus szerint a lényeg, hogy akikkel amúgy is ritkán találkozunk, azokhoz ne menjünk olyan közel mint azokhoz, akikkel rendszeresen. Ha választani lehet, akkor érdemes a szabadban találkozni, tartva a két méter távolságot. „Abszolút szabad” sétálni, piknikezni is, ebben szerinte eddig sem volt kockázat.

Ugyanakkor Falus szerint, ha nem megoldható a szabadban lenni és tartani a távolságot, érdemes maszkot viselni.

Más a helyzet azokkal, akiknek krónikus betegségük van, vagy olyan gyógyszert szednek, ami negatív hatással van az immunrendszerükre. Falus ilyen esetben semmit sem lazítana.

Meglátogathatom őket akkor is, ha más városban élnek?

Falus szerint ez nem változtat a fentieken, de érdemes óvatosabbnak lenni a kórházban, gyermekotthonban, idősotthonban, laktanyában, börtönben dolgozó ismerősökkel. Különösen úgy, hogy nincsenek nyilvános adatok az ilyen intézmények fertőzöttségéről.

Mennyire kockázatos vonattal utazni?

„Semennyire, de ne fogdossunk össze mindent, vagy ha mégis, akkor legyen rajtunk kesztyű, legyen nálunk kézfertőtlenítő, és miután leszálltunk, mossunk kezet.” (A MÁV járatain kötelező a maszk.)

Legfeljebb hány fős társaság jöjjön össsze?

Falus szerint, ha egy 30 fős összejövetelen mindenki megbetegszik, még mindig megoldható a kontaktuskutatás, és lokalizálható a járvány. Viszont túlságosan hirtelennek tartja azt a döntést, hogy Budapesten június 15-től, az ország többi részén pedig június 1-től már lehet 200 fős esküvőket tartani, szerinte pár hétig még érdemesebb lett volna meghagyni egy 30 fős korlátozást.

Egy tízezer fős kisvárost hozott fel példaként. „Ha csinálunk egy 200 fős bulit, ahol mindenki megbetegszik - és ehhez elég egyetlen fertőzött -, az óriási járványhoz vezet. A hatóságnak pedig korlátos a kapacitása arra, hogy ekkora létszámban kutassa fel a kontaktokat, és tesztelje is ezeket az embereket. Nem reális, hogy egy egy-kétszáz fős társaságot egy nap alatt letesztelnek, és akiknél kimutatható a fertőzés, rögtön karanténba is vonulnak.”

Találkozhatnak az unokák a nagyszüleikkel?

Ha egészségesek a nagyszülők, Falus szerint nincs benne különösen nagy kockázat. Bár nem lehetünk benne teljesen biztosak, az eddig ismert adatok azt mutatják, hogy a gyerekeknél enyhébb tünetekkel zajlik a megbetegedés, és valószínű, hogy a fertőzőképességük is kisebb. „Családi fertőzés esetén is a szülők fertőződtek meg előbb, aztán a gyerekek.”

Biztonságos-e étterembe, kávézóba, kocsmába menni?

Falus szerint igen, de hozzátette: „Az ember reménykedik, hogy az asztalokat távolabb tolták egymástól, és a személyzetnek előírták a maszkviselést, remélhetőleg a konyhán levőknek is.”

(Budapesten, ahol egyelőre csak a vendéglátóhelyek teraszai nyitottak meg, a kormányrendelet nem ír elő maszkviselést. Vidéken viszont, ahol már a zárt terekbe is be lehet menni, a dolgozóknak maszkot kell hordaniuk a vendégek által látogatható területen. Ez alapján a konyhán viszont nem kötelező.)

Vendégek egy újranyitott nyíregyházi szállodában Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Elmehetek fodrászhoz?

A szabályok ezt eddig is engedték, Falus maga nemrég vágatta le a haját. „Évtizedek óta ismerem a fodrászom, és elhiszem neki, hogy ha tünete lenne, akkor szólna, és nem fogadna vendégeket. Ő maszkot viselt, de végül abban egyeztünk meg, hogy én nem húzok maszkot, mert ekkor már ismertek voltak a reprezentatív mérés eredményei.”

Biztonságos visszamenni dolgozni az irodába?

„A legfontosabb, hogy a munkaadó arra biztassa a munkavállalóit, hogy ha betegek, tüneteik vannak, akkor maradjanak otthon, ne féljenek attól, hogy emiatt másnap elvesztik a munkájukat.”

Valószínűleg jelentős eltérések lesznek abban, hogy a cégek mikor hívják be dolgozni az alkalmazottaikat. Van, ahol már ezen a héten megnyitották az irodát, de Falus hallott olyanról is, ahol egészen az oltóanyag felfedezéséig engedélyezték a home office-t, mert az elmúlt hetekben is jól működött a rendszer. „Egy marketingrészlegen, reklámügynökségnél például minek bemenni, és egymás mellett ülni?” - kérdezte Falus, akit éppen hétfőn kérték fel, hogy tartson előadást HR-eseknek a kockázatokról.

Hozzátette, hogy irodába menni eddig is kockázatos volt, „sosem tudhattuk, bement-e a kolléga lázasan, náthásan”.

Mi a helyzet a stranddal?

„A strandtól félek, ez egy kockázat. Részben azért, mert túl sokan vagyunk egy medencében, egy jakuzziba sem szívesen ülnék be másokkal együtt. Úszni sem szívesen úsznék valaki mögött úgy, hogy egy méter van a lába és a szám közt. Akkor már sokkal inkább mellette. A lényeg, hogy ne legyünk úgy, mint a heringek, és csak akkor menjünk, ha nagyon egészségesek vagyunk. A víz önmagában biztonságosnak tűnik, mert klórozva van.”

Kimehetek a gyerekkel a játszótérre?

„A játszótéren nem a gyerekekkel van a baj, hanem a szülőkkel, hiszen ott többnyire idegen emberek találkoznak. Nekik tartani kell a távolságot, a gyerekek azt csinálnak, amit akarnak. Kevés helyen indokolt a köztéri fertőtlenítés, de a játszótér talán mégis ilyen. Ha naponta egyszer legalább a fémfelületeket fertőtlenítenék, az növelné a biztonságérzetet.”

Újranyitott játszótér Hajdúböszörményben Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Merjek edzőterembe menni?

Falus szerint érthetetlen, hogy az edzőtermek egy része miért nem volt zárva az elmúlt hetekben. Azt mondta, ha megnyitnak, fertőtleníteni kellene az eszközöket két használat között. Ráadásul „az ember köhög, liheg, idegenek vannak együtt. Nagyon lényeges a távolságtartás, és persze közben ne nyúlkáljunk az arcunkhoz.”