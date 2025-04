Letartóztattak egy amerikai turistát Indiában, mert egy olyan szigetre lépett, ahová tilos

Az indiai hatóságok csütörtökön közölték, hogy letartóztattak egy amerikai turistát, aki titokban partra lépett az Északi-Szentinel-szigeten, ahová szigorúan tilos idegeneknek betenni a lábukat.

A 24 éves Mikhajlo Viktorovics Poljakovnak nem ez volt az első kísérlete a partra szállásra, egyszer már tavaly októberben is megpróbált odajutni egy felfújható kajakkal, egyszer pedig idén januárban is tett egy kísérletet, de csak most jutott el odáig, hogy ténylegesen a szigetre tegye a lábát.

A hatóságok közlése szerint mielőtt kikötött volna, egy órán keresztül fújt egy sípot, hogy felhívja magára a sziget őslakosainak figyelmét, majd a parton hagyott egy kókuszdiót és egy doboz diétás kólát, homokmintákat gyűjtött, és videót készített, mielőtt visszatért a csónakjába. Mindez körülbelül 5 percet vett igénybe.

Letartóztatása után a helyi bíróság elé állították, jelenleg három napos előzetes letartóztatásban van - közölték az indiaiak.

Poljakov afféle veszélyturista, vagyis kifejezetten olyan helyeket látogat, amelyeket kockázatos megközelíteni, majd ezekről közöl videókat a YouTube-csatornáján. Néhány hónapja tett egy háromhetes körutat Afganisztánban, ahol többek közt iszlamisták mellett pózolt gépkarabéllyal.

A mintegy 60 négyzetkilométeres Északi-Szentinel-sziget India felügyelete alá tartozik, ám ellenséges lakossága miatt gyakorlatilag autonómiát élvez. A szentinelézek a világ egyik legelszigeteltebb népcsoportja, tagjai máig halászó, vadászó, gyűjtögető életmódot folytatnak, az indiai hatóságok jelenleg nagyjából 150 fősre becsülik a sziget lakosságát. Rendkívül érzékenyek a behurcolt betegségekre, és ellenségesek is az idegenekkel. A szigetet és vizeit tilos megközelíteni.

2018-ban egy másik turista nem járt ennyire jól: a 27 éves amerikai férfit a szentinelézek nyílzáporral és dárdákkal fogadták, majd a partra vonszolták, és eltűntek vele a növények között. Holttestét azóta sem találták meg, igaz, nem is keresték, az indiai törvények értelmében ugyanis még a hatóságoknak is tilos belépniük a szigetre.

