Denverben ideiglenesen megtiltották a könnygázazást, gumilövedékezést a rendőröknek

Ideiglenesen megtiltotta a denveri rendőrségnek (DPD) a könnygáz, borstöltet, és "mindenféle lövedék" használatát békés tüntetők ellen. R. Brooke Jackson, a szövetségi kerületi bíróság bírája ítéletében azt írta, hogy a DPD "saját embereit nem képes kordában tartani".

Denveri rendőrök saját könnygázfelhőjükben, miután május 31-én megpróbáltak szétverni egy, a rendőri erőszak ellen tiltakozó menetet a Colfax sugárúton. Fotó: Michael Ciaglo/AFP

Jackson bíró négy aktivista beadványa alapján hozta meg döntését. A kereset benyújtói szerint a DPD rendőrei megsértették a tiltakozók alkotmányos jogait. Jackson a második hete tartó tiltakozásokon készült felvételek tanulmányozása alapján az ítélete tíz oldalas indoklása szerint arra jutott, hogy a rendőrök számos esetben "békésen álldogáló tüntetőket, vagy a rendőrökhöz beszélő, azokkal ordítozó, de látszólag semmilyen erőszakos vagy romboló viselkedést nem mutató tüntetővel" szemben vetettek be paprikaszprét.

Az indoklásban arra is hivatkozott, hogy a rendőrök gyakran munkájukat végző újságírókat, vagy mentősöket is támadtak könnygázzal, gumilövedékkel, villanógránáttal.

Jackson bíró szerint ezekben az esetekben a rendőröknek "bőségesen volt idejük annak felmérésére, hogy a helyzet nem veszélyes". Ők mégis "zavargások leverésére, nem pedig demonstrációk elfojtására" való fegyvereket vetettek be a tüntetők ellen.

"Az embereknek minden joguk megvan tiltakozni és tüntetni a kormányzati tisztviselők, így a rendőrök tevékenysége ellen" - írta Jackson, aki szerint az állampolgároknak "sosem szabadna attól rettegniük a rendőri megtorlástól tartva, hogy békésen tiltakozzanak, különösen akkor, ha pont a rendőri erőszak ellen tiltakoznak". Jackson azt is írta, hogy már ezidáig is "helyrehozhatatlan károk keletkeztek úgy fizikai sérülések, mint a szólásszabadság elnyomása miatt".

Jackson kitért a békés tüntetéseket valóban kísérő zavargások, fosztogatások kérdésére is. Mint írta, bár nem tud egyetérteni azokkal, akik a tiltakozásokat bűnök elkövetésére használják, "az okozott vagyoni kár nem nagy ár az alkotmányos jogaink, különös tekintettel az széleskörű igazságtalansággal szembeni felszólalás jogának védelmében".

"Ha be kell törnie egy ablaknak, hogy ne törjék el egy tüntető arccsontját, vagy károsítsák tartósan a szemét, az bőven megéri. Ha egy épületet kell kigraffitizni a szólásszabadság védelmében, az is megéri. A testi épség és a szólásszabadság védelme felülírja a magántulajdon védelmét" - írta ítélete indoklásában Jackson. Azt is írta, hogy ítéletével nem a munkavégzésükben akarja akadályozni a rendőröket, hanem csak egyensúlyt kíván teremteni az állampolgárok alkotmányos jogai és a rendőrök lehetőségei között.

Jackson ítélete alapján a következő két hétben a DPD rendőrei, illetve a velük együttműködő hatóságok munkatársai sem használhatnak ilyen tömegoszlató fegyvereket. A tilalom ráadásul nem is általános, Jackson döntése alapján egy legalább századosi rangú, a történéseket személyesen is megtapasztaló felettesük utasítása alapján indokolt esetben, erőszakos összecsapások vagy szándékos rongálások megfékezésére bevethetnek tömegoszlató fegyvereket, de a rendvédelmi szakzsargonban Kinetic Impact Projectile-nak (KIP) nevezett gumi-, műanyag-, babzsák, stb. nem halálos lövedékekkel nem szabad fejre, lágyéktájékra célozni, vagy hátba lőni senkit, illetve nem lehet válogatás nélkül belelőni ezekkel a tömegbe. (Via The Denver Channel)