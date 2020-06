Újabb, nemzeti konzultációs kérdéseket árult el a kormány

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Másfél perces videóban tett közzé újabb kérdéseket a következő nemzeti konzultációból Magyarország kormánya - gondolom azért, hogy legyen elég idő felkészülni, bár jó régi tapasztalataim alapján* a felkínált válaszlehetőségek erősen sugalmazzák, hogy a kormány melyiket véli helyesnek.

Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda miniszterhelyettese felvezetésként arról beszélt. hogy a digitális tanrend bevezetése "óriási erőfeszítést jelentett a tanároknak, diákoknak és a szülőknek is", illetve arról, hogy a fokozott internethasználat anyagi megterhelést is jelent. Ezért most rákérdeznek, hogy Támogatják-e a magyarok, hogy járvány idején ingyenes legyen az internethasználat az iskolás gyermeket nevelő családoknak és a tanároknak? A következő kérdés Dömötör szerint a közös teherviselésre vonatkozik, bár valójában a bankokra és multikra kivetett különadókról szól: Egyetértenek-e azzal az alapelvvel, miszerint a bankoknak és multiknak is hozzá kell járulniuk a védekezés költségeihez? Megkérdeznék, hogy a magyarok támogatják-e a járvány utáni időszakban is a már megindult munkahelyvédő programokat, illetve egyetértenek-e azzal, hogy külön programokkal kell támogatni a hazai termékek vásárlását, és népszerűsíteni a belföldi turizmust, mely szektorban Orbán Viktor legszűkebb környezetéből is sokan érdekeltek.

A most utolsóként ismertetett kérdés arról szól, hogy szükség van-e állandó magyarországi járványügyi figyelőszolgálatra? Dömötör úgy keretezte a kérdést, mintha erre azért volna szükség, mert az európai járványügyi központ nem jelezte időben a járványveszélyt - ezek a járványügyi központok már csak olyanok, hogy járványnak a járványt hívják, és jelezni is csak ezt szokták, ezért történhetett az is, hogy a WHO már csak akkor minősítette világjárványnak a világjárványt, amikor az már világjárvány volt, és nem előtte -, de közben azt elhallgatta, hogy az önálló járványügyet az Orbán-kormány számolta fel, és terelte a kormányhivatalok alá.

*Jómagam némi bonyodalmak árán pár éve sikerrel jeleztem az illetékes kormányszervnek, hogy nem kívánok részt venni a további konzultációkban, így a legutóbbiakból már kimaradtam. Ha ön is kimaradna, pár lépésben megteheti. Ha elsőre visszadobják (megesik, ld. "némi bonyodalmak"), akkor nyugodtan próbálkozzanak másodjára is.