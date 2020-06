A fuck-nál sokkal keményebb dolgot mondanak most a police-nak

Defund the police, vagyis vonják el a rendőrség forrásait. A Black Lives Matter (A fekete életek számítanak) és az I can't breathe (Nem kapok levegőt) mellett ez lett az amerikai tüntetések egyik jelmondata. Az alapgondolat nem új, de korábban szokatlanul radikálisnak számított, és mainstream figurák nem hangoztattak volna ilyesmit. Most viszont néhány nap alatt nemcsak, hogy az amerikai közbeszéd egyik alaptémája lett, de úgy tűnik, mintha konkrét lépések is történnének ebbe az irányba.

Fotó: VANESSA CARVALHO/Brazil Photo Press via AFP

A rendőrség leszereléséről szóló gondolatnak nemcsak az adott óriási lökést, amit George Floyddal műveltek a minneapolisi rendőrök, de az is, hogy ezután országszerte csaptak le egészen brutálisan a rendőrök a tüntetőkre. Az elmúlt hetekben százas nagyságrendben készültek felvételek tüntetők és újságírók elleni atrocitásokról.

De mit jelent ez egyáltalán a Defund the police jelmondat.? A szlogen kellően laza ahhoz, hogy sokféleképpen lehessen értelmezni. Létezik olyan álláspont is, hogy ez konkrétan a rendőrség felszámolását jelentené, de gyakoribb az a megközelítés, hogy a rendfenntartásra költött pénzt részben másra kellene költeni. A Black Lives Matter mozgalom egyik alapítója, Alicia Garza például arról beszélt, szerintük az üzenet források átcsoportosítását jelenti:

azt, hogy a rendőrségnek juttatott pénzt más célokra, például lakhatása, munkahelyteremtésre, egészségügyre, oktatásra kellene fordítani.

Az elképzelés szerint ugyanis ezekkel az eszközökkel sokkal hatékonyabban lehetne fellépni azokkal a problémákkal szemben is, amiket most a rendőrség a maga eszközeivel akar kezelni. Így pedig a forrásmegvonás együtt járna a rendőrség szerepének átgondolásával is.

Szemben az eddigi logikával

Azzal persze, ahogy eddig működtek a rendőrségek, ez a puhább megfogalmazás is éles ellentétben áll. Az elmúlt negyven évben megtriplázódott a rendőrségre költött pénz, mostanra országosan 115 milliárd dollárnál járnak a Guardian cikke szerint. A rendőri szervek költségvetésének folyamatosan emeléséről republikánus és demokrata politikusok között folyamatos konszenzus volt mostanáig. Az utóbbi években pedig már katonai felszerelésekkel és fegyverzettel látták el a rendőrséget. Mindezt úgy, hogy a bűnözési ráta közben összességében csökkent az országban.

Fotó: Mikhail Turgiev/Sputnik via AFP

Ha pedig nem évtizedes távlatot, csak a közelmúltat nézzünk: a koronavírus miatt számos városban csökkentették az oktatási, ifjúsági, kulturális és egyéb kiadásokat, miközben a rendőrségre költött pénzhez egy ujjal sem nyúltak.

Az elképzelés ellenzői (ami természetesen még mindig a mainstream nyilvánosság nagyobb részét jelenti) szerint mindez a bűnözés elszabadulásához vezetne. „Én inkább az hallom az emberektől, hogy több rendőri védelmet szeretnének, nem kevesebbet” – mondta például Lori Lightfoot, Chicago polgármestere. Az ötlet támogatói viszont szeretik elővenni New York példáját 2014-ből, ahol a rendőrök a városvezetés elleni tiltakozásul kevesebbet dolgoztak, hogy megmutassák, ennek megnövekedett bűnözés lesz az eredménye - ez azonban mégsem történt meg.

Los Angelesben a napokban bejelentették: 150 millió dollárt vonnának el a rendőrségtől (az 1,8 milliárdból) - két nappal azután, hogy a polgármester még 7 százalékos költségvetés-növelést jelentett be. Philadelphia, Baltimore és számos más városban jelezték, hogy egyetértenek ezzel az iránnyal.

Minneapolisban tényleg felszámolnák

Az eddigi legradikálisabbnak hangzó bejelentést a minneapolisi városi tanács kilenc tagja tette, aki vasárnap délután azzal álltak elő közösen: kezdeményezik a városi rendőrség feloszlatását. Szerintük több évtizednyi próbálkozás bebizonyította, hogy a Minneapolisi Rendőrséget nem lehet megreformálni. Egy nappal korábban Jacob Frey polgármester még azt mondta, nem támogatja a rendőrség feloszlatásának tervét, amiért a tüntetők kifütyülték, és elküldték maguk közül. Frey hétfőn megismételte, a rendőrségi reformokat támogatja, a felszámolást nem.

Néhány napja bejelentették Minneapolisban, hogy betiltják a fojtófogást, és változtatnak annak feltételein is, milyen esetekben avatkozhat közbe egy rendőr, ha azt látja, hogy társa erőszakosan lép fel. Ilyen reformokkal viszont sokak szerint nem lehet érdemi változást elérni: az elmúlt években voltak itt programok a helyi közösségekkel való kapcsolat javítására, bevezették a testkamerák használatát, konfliktus-csillapító gyakorlatokat tartottak és bekerült a rendőrségi irányelvek közé az élet szentsége, mégis megtörtént George Floyd esete.

Hogy pontosan mit jelent a rendőrség felszámolása, és mit építenének fel utána, arról a városi tanács tagjainak sincs egységes véleménye, erről valószínűleg éveken át tartó vita kezdődik. Ők maguk is utaltak rá, hogy ez csak egy folyamat kezdete, és eddig csak néhány részlet merült fel: például, hogy bizonyos helyzetekre inkább mentális egészséggel foglalkozó szakembereket, vagy szociális munkásokat kellene küldeni rendőrök helyett. A nagy figyelmet kapott bejelentésben pedig szerepe lehet annak is, hogy jövőre választásokat tartanak a városi vezetők között.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Washingtonban hétfő demokrata képviselők törvényjavaslattal mentek a kongresszus elé, és mielőtt benyújtották volna, 8 perc 46 másodpercig térdeltek az épületben. A javaslatban nincs szó a rendőrség felszámolásról, de például a fojtófogás betiltásáról igen, és arról is, hogy korlátoznak, mennyi fegyvert vehet a rendőrség a hadseregtől. A nagypolitikában mindez annyira egyszerűsödött, hogy Donald Trump és más republikánusok elkezdték azt az üzenetet közvetíteni: Joe Biden és a demokraták összességében fel akarják számolni a rendőrséget. Biden hétfőn közölte: nem akarja elvonni a rendőrségi forrásokat.