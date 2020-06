Hulladékrendészekkel csapna le a kormány az illegális szemétlerakókra

Hulladékrendészetet állítana fel a kormány, hogy megfékezze az illegális szemétlerakást és a hulladékgazdálkodási szabályok megsértését, derítette ki a 24.hu.

A lap szerint Palkovics még májusban terjesztette a kabinet elé a törvényjavaslat-csomagot, amit az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) készített, ebben szerepel a hulladékhatóság felállítása is.

A hulladékrendészeket a természetkárosító hulladéklerakók ellen vethetik majd be, és arra is feljogosítanák őket, hogy tettenérés esetén kényszerintézkedéseket alkalmazzanak, súlyosabb esetekben használhatnak például gázsprayt és gumibotot is. Emellett a büntető törvénykönyvet is módosítaná a javaslat. A szemét engedély nélkül elhelyezésével elkövetett természetkárosítást az eset súlyosságától függően egytől öt vagy kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel lehetne büntetni. Környezetkárosítás jogcímén a kiszabható szabadságvesztés mértéke tíz évig is felmehet, és börtön járna azért is, ha valaki az autójából a 100 kilogrammot vagy 10 köbmétert meghaladó mennyiséget borít ki, és akkor is, ha a hulladék 10 négyzetméternél nagyobb területen szóródott szét.

A csomagban nem csak a hulladékrendészet felállítása szerepel, hanem az Átlátszó értesülései szerint állami monopóliummá tenné a hulladékgazdálkodást, a lakossági szemét begyűjtésének feladatát pedig elvenné az önkormányzatoktól és magánvállalkozóknak adná. Végleges döntést nem született a kormányülésen a javaslatról, mert az új rendszer pénzügyi megalapozottságával kapcsolatban kételyek merültek fel, és az önkormányzatok ellenállásától is tartanak.



Palkovics hétfőn azonban bejelentette, hogy július elsejével felállítják a Körforgásos Gazdaság Nemzeti Hivatalát (KGNH) hulladékgazdálkodásra, és megkezdődik az illegális hulladéklerakók felszámolása.