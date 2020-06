Az államtitkár szerint jobban teljesített a magyar egészségügyi rendszer, mint az európai átlag

Hétfőtől újraindulhat az egészségügyi ellátás, jelentette be Kásler Miklós miniszter pénteken napközben. A részletekről este beszélt az egészségügyért felelős államtitkár a HírTV műsorában. Horváth Ildikó szöveges matematika példában ismertette, hogy a kórházaknak mennyi ágyat kell fenntartani továbbra is a járványhelyzet miatt:

„azt kértük a kórházaktól, hogy a 80%-át használják az ágyaknak a most már nem Covid célra is és a maradék 20%-ot tartsák fenn, tehát az összes ágyaik 10%-át. Mivel a járványügyi védekezésre az ágyaik felét állították be az ágyaknak és ennek a felének a 80%-át engedtük már teljesen nem Covid betegek ellátására is. (…) A cél az volt, hogy három kórházi ágyból egy legyen alkalmas lélegeztetésre kerülő beteg lélegeztetésére is."