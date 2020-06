Nyolc óráig nem kapott segítséget, meghalt egy futónő egy ukrajnai ultraversenyen

Ekaterina Katusova Fotó: Ihor Mishko FB

Meghalt a hétvégi ukrajnai ultramaratoni futóverseny egy 33 éves női résztvevője, miután a nagy melegben rosszul lett, majd nyolc órán át feküdt a földön, anélkül, hogy segítséget kapott volna - írja a TASZSZ orosz hírügynökségre hivatkozva az MTI, valamint a Kijev Post.

Az odesszai régióban rendezett viadalon Ekaterina Katuseva verseny közben lett rosszul a 40 fokos melegben. Az utólagos orvosi vizsgálatok szerint hőgutát kapott, kiszáradt, és mire nyolc órával később, már napnyugta után egy folyóparton rátalált a felkutatására indult csapat, addigra kihűlt. Kórházba vitték, de az életét már nem sikerült megmenteni.

Az ultraversenyeken olyan távokat futnak a futók, hogy olykor órákat is egyedül futnak. De hogy Katuseva nyolc órán keresztül nem kapott segítséget, az így is érthetetlen, nem csak mert a sportolók helyzetét a versenyek során GPS-en nyomon követik, hanem mert Kujalnyik ultramaraton még csak nem is egy extrém hosszú távú verseny: 67 kilométert futnak a versenyzők. A Kijev Post tudósítása alapján úgy tűnik, hogy valamilyen jelen követték a futót, de ez a jel nagyjából 10 kilométerrel a cél előtt megszűnt. Az eset miatt a rendőrség nyomozást indított.

Katuseva egyébként tapasztalt futó volt, tinédzser kora óta vett részt versenyeken, ismertnek is számított, több ultraversenyen részt vett korábban, IronMan Triatlon-versenyeken is, tagja volt az ukrán 24 órás futóválogatottnak is.

Önkéntesek órákon át keresték, mielőtt a rendőrök csatlakoztak a keresgéléshez. Végül egy önkéntes találta meg Katusevát, de az életét már nem tudták megmenteni: kórházba szállítását követően Katuseva meghalt. (MTI / Kijev Post)