Pár nap alatt több mint száz új fertőzöttet találtak Pekingben

Pár nap leforgása alatt 106 új koronavírusos esetet regisztráltak Pekingben, ezért a kínai fővárosban ismét életbe léptettek több korlátozó intézkedést, írja a Guardian. A fertőzöttek közeli hozzátartozói nem hagyhatják el a várost, és felfüggesztették a városon kívülre menő taxi- és autókölcsönző szolgáltatások működését is, valamint több távolságibusz -járatot is töröltek.

Ezenkívül hétfőn bezártak minden zárt terű sportcsarnokot és szórakoztató központot, és több környéket is teljesen lezártak. A fővárosban ezzel párhuzamosan erőteljes tesztelés indult, több tízezer ember részvételével.

A piac, ahol a mostani góc kialakulhatott Fotó: Koki Kataoka/The Yomiuri Shimbun via AFP

A vírus most is egy piacon bukkant fel, de hogy oda hogy került be, azt egyelőre nem tudni. Előtte közel két hónapon át elvétve, és csak csak olyan emberek szervezetében mutatták ki a vírust a városban, akik máshonnan hozták be magukkal.