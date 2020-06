Trump bíróságon támadhatja meg volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyvét

Donald Trump amerikai elnök és William Barr igazságügyi miniszter nem cáfolták hétfőn azt az értesülést, hogy a Fehér Ház jogi eszközökkel akarja akadályozni John Bolton könyvének megjelenését, írja a Politico. Bolton Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója volt, elég botrányos körülmények között távozott, majd nem sokkal később közölte, hogy az elnök közelében eltöltött időszakról könyvet fog írni. A Fehér Ház már ekkor jelezte, hogy meg akarják majd akadályozni a könyv megjelenését, mivel szerintük Bolton visszaemlékezése államtitkokat tartalmazhat.

Barr igazságügyi miniszter hétfőn újságírói kérdésre elmondta, hogy Bolton könyvének még nem zajlott le az átvilágítása, azaz annak ellenőrzése, hogy az tartalmaz-e titkosított információkat, és a minisztérium most elsősorban erre összpontosít, hogy a nem közölhető részek kikerüljenek a kéziratból.

Bolton ügyvédje, Chuck Cooper a múlt héten írt egy cikket a Wall Street Journalban arról, hogy a Nemzeti Biztonsági Tanács (NSC) négy hónapnyi, nagyon intenzív átvilágításán esett át a szöveg, ugyanakkor a Fehér Ház mindaddig csendben volt, amíg nem vált ismertté a könyv tervezett megjelenési dátuma. Cooper szerint a kormány a nemzetbiztonsági okokra hivatkozva akarja cenzúrázni a könyvet. Kiadója, a Simon & Schuster képviselői szerint is megtett Bolton mindent azért, hogy az NSC észrevételeinek eleget tegyen, és a jelenlegi kéziratban már megjelentek ezek a változtatások.

Trump mindenesetre most azzal védekezett hétfőn, hogy szerinte az összes közte és a volt tanácsadója között zajló beszélgetés titkosított anyagnak számít, de ez az állítás vélhetően nem állna meg a bíróság előtt. A könyvből eddig kiszivárgott részletek alapján Bolton azt állítja, hogy Trump többször is veszélybe sodorta a nemzet biztonságát, és több, vélhetően akár alkotmányos vádemelésre is okot adó tettet is elkövetett. Trump hétfőn azt mondta, hogy ha a kormány egyelőre nem is tett még jogi lépéseket, hamarosan a bírósághoz fordulhatnak. A jelenlegi tervek szerint Bolton könyve hamarosan, június 23-án jelenik majd meg.