28 évesen meghalt Yohan, a dél-koreai K-popsztár

Kedden Kim Jeong-hwan, művésznevén Yohan, a TST K-pop csapat tagja 28 évesen meghalt. A halálhírt a kiadó erősítette meg a sajtónak, de a halál okát nem közölték.

Yohan a dél-koreai popvilágba 2013-ban került be az NOM (No Other Man) együttessel, majd 2017-ben csatlakozott a 6 fős TST-hez, ami az országos top 30-as listára a Time’s Up és a Wake Up kislemezekkel is felkerült.

Az elmúlt években több K-popsztár is meghalt: 2015-ben Ahn So-jin zuhant ki a 10. emeletről, 2017-ben Kim Jong-hyun a SHINee-ból ölte meg magát, míg tavaly két énekes-színész, Goo Hara és Sulli ölte meg magát komoly online zaklatások után. Decemberben Cha In Ha énekes és feltörekvő színész halt meg 27 évesen, titok, hogy mitől. (Guardian)