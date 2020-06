Fideszes képviselő venné át a miskolci gimnáziumot, miután az előző igazgatót ellenzéki polgármesterré választották

A miskolci Fidesz éveken át próbálta leváltani Veres Pált a Földes Ferenc Gimnázium éléről, de egyszer sem járt sikerrel.

Verest tavaly ellenzéki színekben polgármesterré választották, ezért most új igazgatóra van szükség.

Pályázott a megyei közgyűlés fideszes tagja, egy sajószögedi általános iskolai igazgató, Hajdu Hajnalka is.

A tanárok nem őt, hanem Veres korábbi helyettesét támogatják, amit közzé is tettek az iskola honlapján. Hajdu erre hivatkozva etikai eljárást kezdeményezett a Nemzeti Pedagógus Karnál.

Azt mondja, ha ő lesz az igazgató, senki sem fog politizálni az iskolában.

„Televízión keresztül is ígéretes, de élőben még jobb volt.” Ezzel a szöveggel posztolt képet Orbán Viktor februári évértékelőjéről Hajdu Hajnalka, a Borsod megyei közgyűlés fideszes tagja, aki tavaly októberben kormánypárti színekben kapott ki a tiszaújvárosi képviselőválasztáson.

A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója most egy jónevű miskolci intézmény, a Földes Ferenc Gimnázium vezetője szeretne lenni, ahol azért írtak ki pályázatot, mert az előző igazgatót, Veres Pált a város polgármesterévé választották ellenzéki színekben.

Az iskola az elmúlt években többször konfliktusba került az akkor fideszes önkormányzattal, ezért a helyi ellenzéki sajtóban attól tartanak, politikai kinevezettel állnának bosszút a sérelmekért. „Kinek és milyen célból juthat eszébe egy szakmai alapon működő pályáztatást politikai háttérrel megfűszerezni? Van 4 diplomám, két szakvizsgám, mesterpedagógus vagyok, auditor, és van főiskolai oktatói, illetve vezetői tapasztalatom. Vajon kinek és miért nem elég ez ahhoz, hogy beadhassak egy vezetői pályázatot anélkül, hogy a társadalmi megbízatásomat összemossák a hivatásommal. Ki az, aki nem tudja, hogy az iskolákat nem politikusok, hanem intézményvezetők irányítják?”

- válaszolta emailben Hajdu Hajnalka (a lenti képen balról a második), amikor megkérdeztük, mit szól ahhoz, hogy egyesek politikai akcióként tekintenek a pályázatára.

„Már a kérdés is sugallja, hogy az ellenzéki színekben polgármesterré választott volt igazgató érdekköre az, aki tudatosan (félre)értelmezi a közvélemény helyett ezt a pályáztatást, és igyekszik médiakapcsolatain keresztül minél szélesebb körben másokkal is (félre)értelmeztetni.” „Én egyértelműen ki tudom jelenteni, miszerint tudok különbséget tenni a magánéletem, a társadalmi életem és a munkám között. Szigorúan betartom most is, hogy az intézmény falai között nincs politikai tevékenység, s egyet mindenképp megígérhetek. Amennyiben én leszek az intézmény vezetője, nem hogy én nem fogok politizálni az iskolában, de más sem!”

A Fidesz rég leváltotta volna Verest

Az iskola és a helyi Fidesz első konfliktusa a 2010-es évek elején alakult ki, amikor az önkormányzat még fenntartóként szerette volna Széchenyi Istvánra átnevezni az intézményt, Veres azonban ellenállt, arra hivatkozva, hogy az iskola Földes néven lett ismert, és így érte el a sikereit.

2012-ben aztán Veres egyedüli indulóként sem kapta meg a folytatáshoz szükséges többséget a közgyűlésben, pedig akkor már 15 éve vezette az iskolát, ráadásul a tanárok és a szülők is támogatták, akárcsak a diákok, akik tiltakozásból fekete szalagot viseltek a ballagáson. A Fidesz azzal indokolta a döntést, hogy csökkent az iskola színvonala, amire Veres a Magyar Narancsnak azt mondta, vitatott mutatók alapján ítélkeztek.

Veres Pál tavaly októberben, már polgármesterként Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

A következő kiírásra Veresen kívül még egy általános iskolai tanár jelentkezett, de végül az igazgatóhelyettest, Fazekas Róbertet (Hajdu egyik mostani ellenfelét) bízták meg egy évre, és az új, állami fenntartóra hagyták a végleges döntést. Emiatt tüntetést is szerveztek Miskolcon.

2013-ban aztán újabb pályázatot hirdettek, és bár a többség ismét Verest támogatta, az önkormányzat a helyi evangélikus gimnázium igazgatóhelyettesét javasolta a minisztériumnak. Talán az újra kirobbanó tiltakozás is közrejátszott abban, hogy az Emmi végül mégis Veresnek szavazott bizalmat, aki 2019-ig a helyén maradt, míg polgármesterré nem választották.

A tanárok Fazekast támogatják

Azóta ismét Fazekas Róbert vezeti az iskolát megbízott igazgatóként, és a tanárok szeretnék, ha ez így is maradna. Ez világosan kiderül a közalkalmazotti tanács véleményéből, ami a tantestület jóváhagyásával került ki a gimnázium honlapjára.

Igaz, ennek hivatalosan semmi jelentősége nincs, hiszen egy tavalyi törvénymódosítás értelmében az igazgatók kinevezésekor és leváltásakor már sem a tanárok, sem a szülők, sem a diákok véleményét nem kell kikérnie a minisztériumnak. Korábban sem volt köteles figyelembe venni, de Kásler Miklós miniszter most végképp a saját belátása szerint hozhat döntést.

Az iskola dolgozói mindenesetre azt írják, Fazekas pályázata „komoly felkészültséget mutat”, alaposan ismeri a társadalmi, gazdasági, intézményi környezetet, és „szakmai életútja hitelessé teszi a megfogalmazott elképzeléseit”. A megbízott igazgató egykor a Földes diákja volt, és pályája eleje óta ott is tanít, jó ideje a vezetőség tagja.

Hajdu Hajnalka pályázatából viszont hiányolják a vezetői programot, és felróják neki, hogy egyes mondatokat hivatkozás nélkül, szó szerint átmásolt az ezen a néven már nem is létező Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet kétezres években készült anyagából. A közalkalmazotti tanács szerint a pályázatból nem derül ki, hogy Hajdu pontosan milyen egyetemi diplomával rendelkezik, és milyen középiskolában szerzett tapasztalatot. A 96 oldalas dokumentum közel felét a mostani földeses diákok versenyeredményeinek és a fizikai állapotukat felmérő NETFIT-eredményeinek felsorolása teszi ki.

Fazekas azt mondta, szerinte a tanárok körében nem Hajdu politikai hovatartozása, hanem a szakmaiság a téma. Úgy véli, ahhoz, hogy valaki hatékonyan vezethesse a gimnáziumot, ismernie kell az összes speciális vonatkozását a tehetséggondozástól a társadalmi felzárkóztatási programon keresztül a felnőttoktatással foglalkozó, szintén a Földeshez tartozó Digitális Középiskoláig.

A Földes Ferenc Gimnázium Fotó: Wikipédia

„Mindenkinek szíve joga, hogy milyen közéleti szerepet vállal, és mindenkinek a személyiségétől függ, hogy meg tudja-e őrizni a közéleti és az oktatásirányítói szerepének az önállóságát, vagy ezek inkább összefolynak” - mondta Fazekas, aki természetesnek tartja, hogy valaki az iskolán kívülről pályázik. „Ez egy olyan intézmény, aminek nagy kihívás a vezetőjének lenni. Ennek lehet vonzereje, presztízsértéke.”

Harmadikként az iskola fizika-informatika szakos tanára, Kovács Benedek is pályázott. Róla azt írják, országosan elismert tekintély a tantárgyában, jól értelmezhető a programja, és átláthatók a fejlesztési törekvései, „bár árnyalásra szorulnak”.

„Érzelmi alapú vélemények”

A közalkalmazotti tanács véleményéről Hajdu azt írta, az „nem szakmai grémium, ott lehet az intézmény dolgozói között bárki, aki közalkalmazott, így tagja lehet a titkárnő, a pedagógus, a szakszervezeti vezető és portás is. Ráadásul se nem feladata, se nem jogköre a vezetői pályázatok véleményezése”.

Szerinte nem véletlen, hogy a kormány megszüntette a véleményezési eljárásokat, mert

„sorozatosan nem szakmai szempontú, hanem személyes kötődéshez fűződő érzelmi alapú vélemények születtek. Ez a vélemény is ilyen. Sajnos azzal, hogy ezt úgy jelentették meg, mint amivel a tantestület egyetértett, és az iskola honlapjára kitették, több pontban is megsértették a köznevelési intézményekre és pedagógusaira vonatkozó Etikai Kódex alapelveit. A cselekményért a felelősség a jelenlegi vezetőt terheli, ezért ennek kivizsgálására etikai vétség megállapítására vonatkozó vizsgálatot kezdeményeztem a Nemzeti Pedagógus Karnál”. Az iskola dolgozóinak véleménye nem befolyásolja a szándékait, hiszen „az emberek nagy többsége tart a változásoktól, ezért a pedagógusok azt támogatják, akit ismernek. Miután én ezt természetes folyamatként élem meg, nagy türelemmel viseltetek az egyéni érzések iránt, ugyanakkor ebből még szakmai döntés nem születhet”.

Fazekas Róbert azt mondta, eddig nem értesítették etikai vizsgálatról, de szerinte „a szabad véleménynyilvánítás lehetőségét senki sem vitathatja el még ebben a kérdésben sem”.

Komikum, túlfújt, szomorú

Ahogy korábban a Borsod Online-nak, Hajdu nekünk is azt írta, hogy „két pedagógus kolléga megkeresése” sarkallta a pályázat benyújtására.

Állítása szerint azonban semmilyen politikához köthető ember nem biztatta erre: Kriza Ákost, Miskolc volt fideszes polgármesterét még csak nem is ismeri, „de megígérem, hogy ha lehetőségem lesz rá, személyesen is be fogok neki mutatkozni”.

„Biztatni nem biztatott politikához köthető személy, sőt, sajnos most sem biztat senki, de sokat beszélgetek velük arról, hogy hogyan juthat egy vezetői pályáztatás ilyen méltatlan helyzetbe.” Szerinte „a komikum szintjét üti meg”, hogy a sajtó mennyire érdeklődik a Földes igazgatói pályázata iránt.

„Szomorú, hogy ebből kifolyólag ennek a túlfújt történetnek vannak és lesznek áldozatai is, mert méltatlan egy ilyen pályázathoz, hogy etikai vizsgálat, vagy bírósági büntetőügy kísérje el a - feleslegesen gerjesztett indulatokból adódó - túlkapásai miatt.” Azt nem árulta el, ki volt a két tanár, aki felkérte a pályázásra, és azt sem, hogy hol tanítanak. „A megtisztelő felkérés mellé párosult egy nagyon őszinte feltáró beszélgetés is, mely olyan szabálytalanságokra hívta fel a figyelmemet, aminek valóságtartalmát megválasztásom esetén személyes ellenőrzésem alatt fogok megvizsgálni” - írta.

Kásler Miklósnak június 22-ig kell döntenie az új igazgatóról.

Kerestük Veres Pált is, de a sajtósa azt mondta, nem szeretne megszólalni az ügyben.