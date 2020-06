Pedofiloknál helyeztek el hajléktalan gyerekeket a nyugat-berlini hatóságok

Majd 30 éven át zavartalanul folyt Nyugat-Berlinben Helmut Kentler pszichológiaprofesszor kísérlete, aminek keretében direkt ismert pedofil férfiaknál helyeztek el hajléktalan gyerekeket. Az 1970-es években kezdődő Kentler-projekt ötletgazdája szerint a pedofilokból nagyon jó nevelőszülő válik, hiszen Kentler szerint a gyerekek és felnőttek közötti szexuális kapcsolat teljesen ártalmatlan.

A kísérletről most a hildesheimi egyetem készített kutatást, ami szerint a pedofil nevelőszülők még gondozási segélyt is kaptak a gyerekek után, Helmut Kentler pedig rendszeres kapcsolatban volt a gyerekekkel és a nevelőszülőkkel. A nyugat-berlini gyermekjóléti hatóságok és a városi önkormányzat azonban nem igazán törődött a projekttel, amiben több nevelőszülő is az akkori német tudományos élet fontos tagja volt, voltak köztük a Max Planck Intézet tagjai, a Berlini Szabadegyetem tanárai, valamint az azóta pont egy pedofilbotrány miatt bezárt hesse-i Odenwald Iskola vezetői is.

A Kentler-kísérletről 2016-ban publikáltak először, akkor a berlini hatóságok megígérték, hogy felderítik az ügyet. A felelősöket azonban már nem fogják tudni felelősségre vonni, az esetleges bűncselekmények ugyanis már elévültek, maga Kentler pedig 2008-ban, 80 évesen meg is halt. (DW)