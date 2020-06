A NAIH szerint se követtek el Pikóék választási csalást

Tavaly szeptemberben a rendőrség házkutatást tartott Pikó András kampányirodájánál, miután a 8. kerületi választási iroda a Magyar Nemzet birtokába jutott fotók alapján feljelentést tett választási csalás gyanújával.

A rendőrségi nyomozást nem sokkal később megszüntették, most pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság is arra jutott, hogy Józsefváros polgármestere és kampánycsapata nem követtek el választási csalást, ezért ez a nyomozás is lezárult. Erről Pikó András a Facebook-oldalán számolt be.