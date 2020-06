Önkormányzati bérlakásokat adtak ki turistáknak a Várban

A hvg.hu ír arról, hogy a tavaly ősszel ellenzéki kezekbe átkerülő első kerületi önkormányzat fellépett egy gyakorlat ellen, mely során olcsón kiadott önkormányzati lakásokat adtak ki Aribnb-ként. Mint kiderült, több kerületi bérlakást is, melyeket rendeltetésszerű használatra utaltak ki a bérlőknek, végül különféle szálláskínáló oldalakon hirdettek meg.

A lap cikkében említenek egy konkrét esetet egy Donát utcai ingatlannal kapcsolatban, ahol az önkormányzat ellenőrei a turistákat érték tetten a lakásban, és melynek bérlője feltehetően nem is él Magyarországon. Azt nem lehet megmondani egyelőre, hogy pontosan mióta zajlott ez a visszaélés, de ezt a lakást már 2017 tavaszán is kínálták kiadásra egy nemzetközi oldalon.

Az sem a hvg.hu által megismert jegyzőkönyvekből, sem a szállásfoglaló oldal régebbi posztjaiból nem derült ki, hogy mennyiért kínálták az ingatlant. De így is szinte biztos, hogy komoly hasznot húzott, hiszen a 80 négyzetméteres ingatlanért a kerületnek havonta 20560 forintot, valamint nagyjából 11 ezer forintnyi rezsit kellett fizetni, ennyi pedig egy ilyen jó helyen lévő Airbnb esetén napok alatt megtérül. Becslések szerint egy átlagos kihasználtsággal is milliós bevétele lehetett annak, aki a kerület által kiutalt bérlakást turistáknak kiadta.

A lebukás után az önkormányzat azonnal felmondta a bérleti szerződést. És nem ez volt az egyetlen lakás a kerületben, ahol szintén illegálisan történt a vendégek fogadása, és ahol a bérlő szintén nagyjából havi 30 ezer forintot fizetett az önkormányzatnak, míg feltehetően ennek akár egyetlen hónapban a sokszorosát nyerte ki a lakásból.

A lap úgy tudja, hogy mindkét lakás bérleti jogát cserével szerezték, vagyis az eredeti jogosulttól egy másik ingatlan becserélésével vették át a jó helyen lévő ingatlanokat.

„Gyanítottuk, hogy vannak, akik az önkormányzati bérlakásokat engedély nélkül rövid távú szálláshelyként működtetik, és most sikerült ezeket tetten is érni. Hiszen tudtuk, hogy a lakásokkal való visszaéléseket csak intenzív és következetes bérleményellenőrzésekkel lehet megfékezni, de a vírushelyzet miatt ezeket most tudtuk elkezdeni” – mondta el a lapnak Váradiné Naszályi Márta polgármester, aki beszélt arról is, hogy eddig azért nem volt a kerületben hatékony bérleményellenőrzés, mert hiányzott az erre irányuló döntéshozói akarat. A kerületet V. Naszályi győzelme előtt több mint 20 éven át vezette a fideszes Nagy Gábor Tamás.

„Az önkormányzati lakásállomány nem arra való, hogy valaki üzleti tevékenységként ’szállodát’ nyisson benne. Az elmúlt évtizedek rossz gyakorlata miatt olyanok is vannak, akik akár két-három önkormányzati lakást is bérelnek 20-50 ezer forintos bérleti díjért, és információink szerint albérletbe adják vagy szállásszolgáltatásra használják. Miközben hetente keresnek meg olyan családok, akiknek lakhatásra volna szükségük, illetve erejükön felül nyögik a piaci alapú bérleti díjakat – velük szemben volna tisztességtelen, ha hagynánk, hogy egyesek továbbra is visszaéljenek a közvagyonnal” – tette még hozzá a polgármester, aki beszélt arról is, hogy mostanra a „kerületi önkormányzati lakásszerződések felülvizsgálata megtörtént”, és a jogsértő ügyeket előkészítették arra, hogy bíróság elé vigyék. „Az a cél, hogy a feltárt törvénytelenségnek legyen következménye, hogy védjük a jogbiztonságot és az itt élő tisztességes bérlőket”.