Amerikában nemhogy múlna, inkább gyorsul a járvány

A járvány kezdete óta most szerdán regisztrálták a legtöbb, 38672 új koronavírusos fertőzöttet az Egyesült Államokban - többet, mint április végén, amikor úgy tűnt, hogy csúcsosodik a járvány első hulláma.

A társadalmi távolságtartás szabályait megsértő fiatal nők Miami Beachen, Floridában. Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

A legtöbb, 7149 új fertőzöttet a járvány kirobbanásakor nagyon szigorú korlátozásokat vezető, ezért jó ideig jól teljesítő Kaliforniában regisztrálták. Gavin Newsome, az állam kormányzója nem zárta ki, hogy ehhez köze lehet az elmúlt hetek tömegtüntetéseinek is.

A két másik, legtöbb új beteget regisztráló állam Texas és Florida volt, mindkettőben több mint ötezer új fertőzöttet azonosítottak. Mindkét államban az elsők között lazítottak a korlátozásokon a gazdaság újraindítására hivatkozva. Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója a járvány fellángolásáért a fiatalokat okolta, akik szerinte "óvatlanul viselkedtek", mert nem hordtak szájmaszkot és nem tartották be a távolságtartás szabályait.

A járvány ilyen mértékű fellángolására tekintettel az első hullámban leginkább sújtott keleti parti államok közül New Jersey, New York és Connecticut már be is jelentette, hogy csütörtöktől kötelezően két hétre karanténba kell vonulniuk azoknak, akik olyan államból érkeznek, ahol újra erősödik a járvány. (Via MTI)