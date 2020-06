Másfél hónap alatt majdnem négyszázszor hívta a volt osztálytársát, mert a nő nem akart járni vele

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a helyi férfival szemben, aki volt osztálytársát zaklatta több mint egy hónapon keresztül, mert nem akarta elfogadni, hogy a nő nem akar vele kapcsolatot folytateni.

A vádirat szerint a vádlott és a sértett általános iskolai tanulmányaik óta ismerik egymást, de csak tavaly decemberben kezdtek el rendszeresen találkozni. Az év végére azonban a nő meggondolta magát, és nem akarta folytatni a kezdődő kapcsolatot, amit közölt is a férfivel.

A férfi azonban ezt nem tudta elfogadni és 2020. január 1. valamint 2020. február 13. napja között 388 hívást, sms-t és képüzenetet küldött a nőnek, így naponta átlagosan legalább kilenc alkalommal próbálta vele felvenni a kapcsolatot.

A nő folyamatosan jelezte a vádlottnak, hogy hagyjon fel zaklatással, ennek ellenére a férfi legalább egy alkalommal minden nap elment a nő munkahelyére, valamint a lakásánál is megjelent, ahová ajándékokat vitt és azokat megpróbálta átadni neki.

A férfi nem elégedett meg azzal, hogy a nő a lakóhelyén, munkahelyén, illetve telefonon zaklatja, hanem az édesanyját is felhívta, lakásánál megkereste, ajtaján hosszasan csengetett, kopogtatott, de előfordult az is, hogy az ajtót is rugdosta.

Mind a sértett nő, mind pedig az édesanyja magánindítványt terjesztettek elő a zaklató férfival szemben a felelősségre vonás érdekében.

A járási ügyészség a vádlottat 2 rendbeli zaklatás vétségének elkövetésével vádolja, mint visszaesőt, figyelemmel arra, hogy cselekményét röviddel a korábban kiszabott szabadságvesztés büntetéséből történő szabadulást követően követte el.

A távoltartás hatálya alatt álló vádlott bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni. (Ügyészség)