25 óra alatt összegyűlt a pénz egy háromgyermekes anya gyógykezelésére

Pénteken tette közzé felhívását a Facebookon Csóka-Hegedűs Márta fotóriporter családja, miután kiderült, hogy a tavaly májusban előrehaladott méhnyakrákkal diagnosztizált, kritikus állapotban levő háromgyermekes anya speciális immunterápiás kezeléséhez szükséges gyógyszer támogatási igényét elutasították.

Hegedüs rendszeresen járt szűrővizsgálatokra, ennek ellenére is már annyira előrehaladott állapotban fedezték fel csak a megbetegedését, hogy azonnal műteni kellett, és azóta is több életmentő beavatkozásra volt szükség. "Márti állapota most kritikus, több áttét is megjelent, rendszeresen fájdalmai vannak, és egyre fáradékonyabb" - írta felhívásában a család, amiben azt is megosztották, hogy a speciális terápia támogatási igényének elutasítását az egyik vizsgálati eredmény rossz értékére alapozták. Ám erről időközben kiderült, hogy a készítmény ebben az esetben is hatásos, és ezt a tudományos vizsgálatokkal is alátámasztott eredményt a gyógyszer törzskönyvében is rögzítették.

Mivel ez alapján jó esélye lehet rá, hogy a terápia eredményes legyen, a család a neten kezdett adománygyűjtésbe a gyógyszer 16,8 millió forintos árára.

Másnap már örömhírt oszthattak meg. Mint írták, 25 óra alatt összegyúlt a pénz, sőt, még több is, mint amit kértek, ezért fel is függesztették a gyűjtést. "Természetesen a gyógyszer ára mellett lesznek még költségeink (például különböző vizsgálatok, rehablitációs műtétek), de az összegyúlt adomány bőven fedezi ezeket" - írták.



Hegedüs erről az RTL Híradójának is beszélt, a riportból az is kiderül, hogy a netezők végül húszmillió forintot dobtak össze.