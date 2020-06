13 gyilkosságot beismert a Golden State Killer

13 gyilkosságban ismerte el bűnösségét az Egyesült Államok egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosa, Joseph DeAngelo, akit gyilkossága helyszínei alapján Golden State Killerként ismernek. DeAngelo Kaliforniában gyilkolt, ennek az államnak a beceneve a Golden State, utalva a területet benépesítő aranylázra.

Joseph DeAngelo és védőügyvéde, Joseph Cress is arcvédő plexiálarcot viseltek a 13 gyilkosság mellett nemi erőszakok és betörések tucatjaival vádolt Golden State Killer sacramentói tárgyalásán. Fotó: Rich Pedroncelli/AP

DeAngeló a 70-es és a 80-as években volt aktív sorozatgyilkos, de akkor a rendőrség nem jutott közel hozzá. Végül 2018-ban egy családfakutató weboldal segítségével a DNS-e alapján azonosították. A gyilkosságok idején amúgy rendőrként dolgozott.

Sacramentói meghallgatásán, amit a koronavírus-járvány miatt a nagy érdeklődésre tekintettel egy egyetemi bálteremben tartottak, hogy betarthassák a közösségi távolságtartás szabályait, és mely során a gyanúsított az arcát takaró plexiálarcot viselt, hogy védjék a fertőzéstől, és attól, hogy ő maga fertőzhessen, DeAngelo a 13 gyilkosság mellett több tucatnyi nemi erőszakban, betörésben és egyébb bűncselekményben is bűnösnek vallotta magát.

Ez alapján a várakozások szerint életfogytiglani börtönre ítélhetik majd augusztusban, következő tárgyalásán, ahol túlélő áldozatai is felszólalhatnak majd.

DeAngelo olyan sok bűncselekményt követett el, hogy eleinte a hatóságok nem is gondolták, hogy azokat mind egy ember követte el. Ennek megfelelően több beceneve is volt a sajtóban, nevezték őt Visaliai Vandálnak, Gyémántcsomós Gyilkosnak, az Eredeti Kukkolónak, és a Keleti Erőszakolónak is, mire a hatóságok rájöttek, hogy a bűncselekményeket ugyanaz az ember követhette el.

Az egykori rendőrt, vietnami veteránt és autószerelőt 2018 áprilisában fogták el, részben egy családfakutató weboldal segítségével, amivel egészen a 19. századig vezették vissza a családfáját. De megfigyelés alatt is tartották, mely során a szemetéből DNS-mintákat is szereztek, melyek alapján aztán sikerült a bűncselekményekhez kötni személyét. (Via BBC)