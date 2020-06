Ha nem mondanám, tán észre se vennék, hogy elérte a hidegfront Magyarországot

Jó reggelt kívánok, állítólag hidegfront érte el az országot. Ennek mondjuk csak annyi jelét láttuk, hogy hétfő délután több helyütt is leszakadt az ég, mára viszont jelentősége ki is múlik: olyan meleg lesz, mintha nem is hideg, hanem melegfront vonult volna el felettünk. Hűséges olvasóink talán ismerik a nyári meleghez fűződő viszonyomat, mindazonáltal az elmúlt hetek koramájusi időjárása után már-már én is vártam, hogy végre tényleg nyár legyen. Megkaptam, -tuk. Kedden, a hidegfront átvonulása után hajnali 5:50 perckor az ország leghidegebb részein, a legendás fagyzugokban is már 11 fokot mértek, Budapesten pedig jelenleg is 17-18 fok van.

A hőmérséklet már délelőtt mindenhol húsz fok fölé emelkedik, és javarészt napsütésben ragyog majd az ország. Délutánra a hegyvidékeken 24-25, a sík részeken 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Ezzel még ki is egyeznék, de a hét hátralevő részében szerdán és csütörtökön igazi kánikulai idő lesz 35 fok körüli csúcshőmérséklettel, amit csütörtöktől szombatig felhőszakadások tarkítanak majd. A hét hátralevő részében pedig 25-30 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ha nyaralni mennének, most van értelme.