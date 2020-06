Szerdán újranyit a Széchenyi és a Rudas

A budapesti fürdőket üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. ütemezetten nyitja a fürdőket július közepéig, szerdától a Széchenyi és a Rudas fürdők már újra várja a vendégeket kedvezményes belépővel – közölte a BGYH Zrt.

Július elsejétől a támogatott gyógyszolgáltatások újra igénybe vehetők előzetes időpont egyeztetéssel.

Az elmúlt hétvége óta már teljeskörűen üzemel a Paskál, a Palatinus, a Pesterzsébeti és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő. Hétfőtől már üzemelnek a Lukács fürdő beltéri medencéi is. A sort a Dandár fürdő zárja 2020. július 15-i nyitással – írták.

Az újranyitási akcióval a Széchenyi és Rudas fürdőkbe érvényes belépők a korábbinál kedvezményesebb, közel 40 százalékkal csökkentett áron vásárolhatók meg, a 15 alkalmas akciós bérletek pedig további 15 százalék kedvezményt biztosítanak.

A közlemény szerint a fürdők felkészítési munkálatai a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai szerint zajlottak. A BGYH Zrt. munkatársai fokozott nagytakarítási és fertőtlenítési munkákat végeznek minden fürdő területén, az újranyitásokra a medencék vizének teljes körű bevizsgálása után kerülhet sor. A medencék vizét az előírások szerint fertőtlenítik, a minőségét 2 óránként ellenőrzik. A belépéshez használt proxy órákat minden használat után fertőtlenítik. A forgalmasabb látogatótereket (beléptetés, közlekedőterek, vizes blokkok, mellékhelyiségek) legalább óránként, a medence- és lépcsőkorlátokat, vízbe jutást segítő eszközöket 30 percenként fertőtlenítik. A vendégeknek alkoholos kézfertőtlenítő szert és a helyes kézmosásról szóló tájékoztatókat helyeztek ki.

A járvány miatti helyzetre való tekintettel módosult a házirend is. Sok előírást, közöttük a papucshasználatot vagy a medencék használata előtti zuhanyzást a házirend már korábban is rögzítette, most nyomatékosan felhívják a látogatók figyelmét ezeknek a fokozott betartására, és papucs nélkül nem engedik be a látogatókat a fürdő területére. A pénztárak előtt és a büféknél kötelező a védőtávolság betartása, amit felfestett pontok jelölnek.

A járványügyi helyzet érinti a fürdők nyitva tartását is: így a Széchenyi fürdő, ami kizárólag az Állatkerti krt. felőli bejárat felől megközelíthető, mindennap 9-től 19-ig, a Rudas fürdő török része 6-tól 18-ig, a wellness és uszoda részlege pedig 8 és 20 óra között tart nyitva. Szombatonként 21-től hajnali 2 óráig újra lesz éjszakai fürdőzés. Folyamatosan figyelemmel kísérik a vendégforgalom alakulását, jelentős igénynövekedés esetén a nyitvatartási rendet módosítják.

Július 1-től újra igénybe vehetők a NEAK által támogatott gyógyszolgáltatások is. A korábban felírt kúrák folytatólagosan igénybe vehetők, azokat nem kell újra felíratni. A kezelések továbbra is a kúra kezdetétől számított 56. napig vehetők igénybe, ebbe nem számít bele a március 15. és június 18. között eltelt időszak. Ezért fontos, hogy a betegek mielőbb folytassák az elkezdett kúrákat, lehetőség szerint legkésőbb július 15-ig. A járványügyi helyzet miatt a gyógykezelések igénybevételének rendje több ponton módosul. (MTI)