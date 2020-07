Remek hazai dalok forró nyári délutánokra

A karantén alatt egy dán rádió felkérésére készített el egy mixet a Budabeats kiadót alapító Dj Gandharva, csupa olyan magyar számból, ami az elmúlt pár évben jelent meg vinyl-en.

„Amolyan freestyle körkép hogy hol is tart a hazai lemezkiadás, mik szerintem a legérdekesebbek kiadványok az elmúlt pár évből” – írta a mix mellé, amit most itt is meg lehet hallgatni.

A műfajok tényleg nagyon szerteágazóak, a house/disco-tól kezdve az afrobeaten át az ambientig, a funkig és az elektronika különféle irányaiig lesz itt minden, remek nyári délutánokra.

Az előadók a mixben: M.W.D., This Is Our Time Soundsystem, ŽAGAR, Kobza Vajk, The Mabon Dawud Republic, Àbáse, jazzbois, Chillum Trio, Imre Kiss, Gnork, Soutien Gorge, Juhász Tamás, Bobafett, Dokkerman and the Turkeying Fellaz, Fodor Dávid, The Qualitons, The Keeymen, Erik Sumo.