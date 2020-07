Elon Musk szerint jobb lenne, ha Kanye West inkább 2024-ben indulna az elnökválasztáson

Elon Musk dél-afrikai milliárdos, a Tesla és a SpaceX cégek vezetője a Page Six című lapnak nyilatkozva arról beszélt, hogy ugyan továbbra is támogatja Kanye Westet a 2020-as elnökválasztáson, de szerinte bölcsebb lenne, ha West inkább 2024-ben indulna.

West július 4-én jelentette be, hogy indulna az elnökválasztáson, Elon Musk pedig nem sokkal ezután a Twitteren támogatásáról biztosította a művészt, West pedig a Forbes-nak azt azt mondta, Musk, akivel 2011 óta cimborák, a kampánytanácsadója lesz. West azonban a Forbes-nak olyanokat is mondott, hogy a védőoltások a „Fenevad jelei” (Jelenések könyve, 13. rész 16-18. vers), és hogy a Planned Parenthood szervezet a fehér felsőbbrendűség érdekében a Sátán munkáját végzi.

Ezek után Musk kiírta a Twitterre, hogy úgy tűnik, több dologban különbözik a véleménye Kanye Westétől, mint gondolta, de a tweetet nem sokkal ezután törölte is. Ezért kérdezte meg most a Page Six, hogy fenntartja-e a támogatását. Musk azt mondta, azért törölte a tweetet, mert később West elmagyarázta neki, hogy értette, amit mondott, és így már Musk is látja, hogy annak „több értelme van, mint ahogy azt sok ember gondolta volna”.

Hogy West mennyire gondolja komolyan az elnökjelöltséget, az homályos, 4 államban már lekéste a határidőt ahhoz, hogy független jelöltként indulhasson, 9 másik államban pedig ebben a hónapban jár le a határidő. (Business Insider)