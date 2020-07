A bolíviai törvényhozás arra biztatja a koronavírusos betegeket, hogy kezeljék magukat mérgező, ipari fehérítővel

Reggelente hosszú sorokban várakoznak az emberek a bolíviai Cochabambában, hogy némi klór-dioxidhoz jussanak, ami vélekedésük szerint gyógyítja a koronavírust. Ez valójában egy erős ipari fehérítő, ezért mérgező is.

Jelenleg öt embert ápolnak kórházban azért, mert klór-dioxiddal próbálta kezelni magát, egyikük nem is volt koronavírusos, írja riportjában az AP. Az egészségügyi minisztérium ugyan figyelmeztette az embereket a szer kockázataira, de hiába, ha

közben az ellenzéki többségű törvényhozás kifejezetten biztatja őket a klór-dioxid használatára. Múlt héten el is fogadtak egy törvényt, amely lehetővé teszi a sürgősségi gyártását, reklámozását és használatát „a koronavírus megelőzése és kezelése céljából”. Igaz, ezt még Jeanine Áñez ideiglenes elnöknek is alá kellene írnia, aki az előző elnök, Evo Morales megbuktatása és elüldözése óta tölti be a posztját.

Egy bolíviai idősotthon lakója Fotó: -/AFP