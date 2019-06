Az autista gyereket nevelő szülők, akik háborút hirdettek a kamugyógyszerek ellen

Melissa Eaton és Amanda Seigler amerikai családanyák, azzal a különbséggel, hogy autizmussal élő gyerekeket is nevelnek. Eaton 39 éves egyedülálló anya Észak-Karolinából, Seigler 38 éves, hat gyereke van és Floridában él.



Ezek a nők, ha befejezik a munkát, és lefektetik a gyerekeiket, akkor inkognitóban zárt Facebook-csoportokba szivárognak be azzal a céllal, hogy bizonyítékokat szerezzenek, majd ezek segítségével felnyomhassák a csoporttagokat a hatóságoknál. Mindezt azért, mert képtelenek elviselni, hogy a csoporttagok gyerekeket bántanak. A saját gyerekeiket.

A csoportoknak elsősorban olyan szülők a tagjai, akik Seiglerhez és Eatonhoz hasonlóan autista gyereket nevelnek. Az Egyesült Államokban 59 gyerekből egy autista a statisztikák szerint, az orvosok pedig képtelenek gyógymódot ajánlani a szülőknek az autizmusra, hiszen az egy fejlődési rendellenesség következtében áll elő. A kétségbeesett szülők egy része ezért a közösségi médiában próbál megoldást keresni, és olyan módszerekkel igyekeznek kigyógyítani a gyereküket az autizmusból, aminek a hatékonysága minimum bizonytalan, valószínűleg teljesen hatástalan, ráadásul bizonyítottan életveszélyes.

Ezeknek a Facebook-csoportoknak a tagjai azt hiszik, hogy az autizmust valamiféle vírus vagy baktérium okozza, esetleg egy mérgezés vagy parazita, vagy akár a Hold. A kezelések ugyanennyire elképesztőek:

van, aki azt hiszi, hogy ezen a betegségen a terpentin tud segíteni,

más a gyerek saját vizeletére esküszik.

Az egyik legelterjedtebb gyógymód azonban a klór-dioxid. Ez valójában egy fehérítő anyag, azaz hipó.

Az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóság ipari anyagnak minősíti, az orvostudomány álláspontja szerint pedig maradandó sérülést okozhat az ember számára. Mégis, ezek a szülők gyógyszerként használják, hogy kigyógyítsák vele a gyereküket az autizmusból. Szájon át, beöntés formájában vagy fürdés közben adják a hipót a gyereküknek.

A “gyógymódot” tucatnyi könyv, Youtube-videója ajánlja a kétségbeesett szülők figyelmébe. A Business Insider újságírója például több száz videót talált a Youtube-on, amelyben ilyen szert tukmálnak az emberekre. Az NBC pedig - Eaton és Seigler háborúján keresztül - azt is bemutatta, mennyire könnyű terepet ad a közösségi média a hipós gyógymód terjedésének.

Éjjel vizslatják a közösségi médiát

“Nem az a fajta ember vagyok, aki ilyesmit lát, és csak úgy elfelejti” - magyarázta Melissa Eaton az NBC-nek. Szerinte itt arról van szó, hogy gyerekeket bántanak. Amanda Seiglernek 2015-ben kerültek a látókörébe ezek a Facebook-csoportok, amikor információt gyűjtött a neten az autizmusról.

“Átfutott az agyamon: mi lenne, ha valaki ezt akarná tenni az én gyerekemmel?” - kérdezte Seigler. A nő nem betegségnek látja az autizmust, csupán egy más állapotnak. Most heti hét napból hármat azzal tölt, hogy a Facebookot túrja olyan csoportok után, amelyek tagjai szerinte autista gyerekeket bántanak. Leginkább éjjel teszi, nehogy a gyerekei bármilyen módon is belevonódjanak ebbe a világba.

A kép illusztráció Fotó: MARTIN BUREAU/AFP

A két nő együttműködik, általában olyan szülőknek álcázzák magukat, akik kétségbeesetten keresnek gyógymódot a gyerekük autizmusára. Így felveszik őket a zárt csoportokba. Amint bent vannak, screenshotolják azoknak a szülőknek a posztjait, akik vegyi anyagokat adnak a gyerekeiknek. A posztok szerzőit lenyomozzák online, majd a posztjaikról készített fényképeket és a nyomozásuk eredményét elküldik a helyi gyermekvédelmi szolgálatnak. 2016 óta több mint 100 szülőt jelentettek így fel. A posztokat emellett jelentik a Facebooknál, elküldik az amerikai Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatalnak és gyermekvédelmi szervezeteknek is.

A csoportok tele vannak olyan szülőkkel, akik klór-dioxiddal próbálják kezelni a gyereküket. Sok esetben borzalmas következményekről számolnak be.

“A gyerekem folyamatosan zihál” - írta egy kansasi anya, aki hipóval kezelte a gyerekét. “Nem nyitja ki a száját” - írta egy nő Kanadából, hozzátéve, hogy a kétéves gyerek nem hajlandó meginni a klór-dioxidot, hanem helyette sikoltozik és köpköd. Egy másik szülő arra panaszkodott, hogy az ötéves gyereke nem szereti a beöntést. Volt, aki pedig arra, hogy a hipó beöntése után a gyerekéből fura váladék kezdett folyni.

A két nő szerint a legrosszabbak az egészben a kommentelők, akik minderre annyit mondanak, hogy ezek a reakciók bizonyítják, hogy a klór-dioxid működik. Az NBC próbálta elérni az érintett szülőket, de semmilyen választ nem kaptak a megkereséseikre.

Eaton és Seigler azt mondta, fogalmuk sincs, hogy a munkájuk hatásos-e. Az amerikai törvények személyiségi jogokra vonatkozó rendelkezései miatt nem tudják, hogy a gyermekvédelemnek küldött bejelentéseik nyomán indult-e vizsgálat és milyen eredménnyel. A szövetségi intézmények pedig általában hatáskör hiányára vagy a nem elegendő bizonyítékokra hivatkozva tétlenek maradnak.

A nagy techcégek ingerküszöbét a közelmúltig szintén nem lépték át a figyelmeztetéseik. Egy-egy bejelentésre általában azt a sablonválaszt kapták, hogy a posztok és csoportok nem sértik az irányelveket.

Ez a hozzáállás azonban az utóbbi időben változott, köszönhetően az oltásellenes mozgalom térnyerésének. A közvélemény egyre nagyobb nyomást helyezett a techcégekre, hogy akadályozzák meg a már látványos közegészségügyi problémákat okozó oltásellenes propaganda terjedését a felületeiken. Ennek hatására a Facebook, a Youtube és az Amazon frissítette az irányelveit, eltávolítva az oltásellenes tartalmakat. Ez pedig hatással volt a klór-dioxidos kezeléseket népszerűsítő tartalmakra is.

A hülyeséget népszerűsítő tartalmak azonban még így is gyorsan terjednek a közösségi médiában. Könyvek tűnnek fel a különböző technikákról az Amazonon és az eBay-en. A Youtube tele van hogyan csináld?-videókkal.

“Olyan mint egy szekta” - mondta Seigler.

Az NBC szerint hiába távolítják el nagyobb gyakorisággal a platformok ezeket a tartalmakat a felületeikről, minden egyes leszedett könyv és Facebook-csoport helyett új jön létre, ahol a kétségbeesett szülőknek használhatatlan vagy egyenesen káros anyagokat ajánlanak arra, hogy meggyógyíthassák a segítségével az autizmust. Amit persze nem lehet meggyógyítani.

Az NBC beszámol egy konkrét indianapolis-i esetről is. Jose Serrano 2018-ban azzal hívta ki a rendőröket, hogy az felesége már másodszor itat klór-dioxidot a kétéves lányukkal, hogy kigyógyítsa az autizmusból. A nőhöz végül kiszállt a gyermekvédelem és kiemelte tőle a gyereket.

A férfi és a nő abban az időben váltak külön, a férfi pedig azt állította, hogy a nő titokban vitte be a kislányt a fürdőszobába, hogy így rejtse el a család elől hipóitatást. A rendőrség szerint a nő a Facebookról vette az ötletet. “Nem hallgatott senkire. Amikor megtudtuk, én beszéltem vele, a testvérei beszéltek vele. Nem tudom, hogy most is ebben a képzelt világában él-e, de mindig is kereste a megoldást az autizmusra” - magyarázta a férfi. Az eset óta ő a kislány gondviselője, a lánya most 3 éves, szerencsére a klór-dioxid csupán kiütéseket okozott neki, amelyek pár hónapon belül eltűntek.

“A kislány autista, de az állapota jobb, sokat fejlődött” - mondta Serrano. Az NBC elérte a gyerek anyját is, aki azt mondta, sosem akarta klór-dioxiddal kigyógyítani a lányát az autizmusból, mert szereti. A nőt végül nem gyanúsították meg semmivel sem.

Honnan jön ez a hülyeség?

A klór-dioxidot, mint gyógyszert először egy szcientológus vezette be a köztudatba, Jim Humble, közel húsz évvel ezelőtt. Humble azt állította, hogy sikeresen alkalmazta a vegyi anyagot a malária gyógyítására, és annyira bejött neki, hogy elnevezte MMS-nek, majd ráfogta, hogy azzal szinte mindent gyógyítani lehet. Az AIDS-et, a rákot és a diabéteszt is. Az autista közösséggel mégsem ő ismertette meg az MMS-t, hanem egy chicago-i ingatlanügynök, Kerri Rivera.

Rivera egy 2013-ban megjelent könyvében írt arról, hogy kidolgozott egy eljárást a klór-dioxid használatára autista emberek számára. Ezt aztán elkezdte tolni a közösségi médiában, Youtube-videókon, Facebook-csoportokban, és kiépítette a saját internetes tanácsadó-szolgáltatását. A nőnek ma saját klinikája van Mexikóban, és azt állítja, hogy több mint 500 gyereket kigyógyított az autizmusból.

Az általa ajánlott “gyógyszer” összetevői legálisan beszerezhetők, hiszen klór-dioxidot az emberi fogyasztáson kívül sokmindenre lehet használni, például fehérítésére. Az Egyesült Államokban viszont illegális gyógyszerként árulni. Rivera ezt nem is teszi, viszont a NBC kérdésére világosan elmondta, hogy gyógyszernek tartja az anyagot, valamint leszögezte azt is, hogy diplomája van homeopátiából.

Az igazi orvosok ezzel szemben hangsúlyozzák, hogy a klór-dioxid maradandó egészségkárosodást okozhat egy gyerek testében - elsősorban az emésztőrendszerben és a vörös vérsejtekben -, illetve veseelégtelenséget. Semmi másra nem jó.

Rivera válasza erre az, hogy ha halálos lenne, akkor már halottak is lennének. A helyzet az, hogy vannak is, az NBC szerint az elmúlt öt évben az amerikai egészségügy több mint 16 ezer klór-dioxiddal összefüggő esetet tartott számon. Ebből 2500 esetben a beteg 12 év alatti gyerek volt. Azt nem tudni, közülük hányan voltak autisták. Az összes eset közül 2123 esetben komoly mellékhatásokról számoltak be a statisztikák, 50 esetben életveszélyről,

Nyolc ember pedig ténylegesen belehalt a hipó-fogyasztás szövődményeibe.

Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal adatbázisa beszámol egy 6 éves autista kislányról is, aki veseelégtelenség miatt került kórházba 2017-ben, miután klór-dioxiddal érintkezett.

Leszedetsz egyet, aztán másnap újraalakul

Emma Dalmayne egy londoni anya, ő maga is autista, és a gyerekei között is vannak autisták. Ő az egyik leghangosabb ellenzője az autizmus elleni káros “gyógymódoknak”, és 2015 óta kampányol a klór-dioxid használata ellen. Eaton és Seigler példaképként tekintenek rá.

Dalmayne tevékenysége hatására a Facebook Rivera több oldalát és csoportját lekapcsolta, amelyeknek ezres követői táboruk volt. Helyettük azonban mindig újak alakultak.

“A probléma az, hogy leszedetsz egyet, aztán másnap újraalakul, csak titokban” - magyarázta Dalmayne. Emiatt szüksége van egy jól álcázott kamuprofilra, és néhány belső emberre is, akik figyelmeztetik, ha megalakul az új csoport. Máskülönben nem lesz képes újra felnyomni a Facebooknál. A legtöbb zárt csoportot így sem ismeri, és valószínűleg soha nem is fog tudomást szerezni róluk.

Ha viszont maguk a nagy techcégek döntenek úgy, hogy fellépnek a kamugyógyszeres propaganda ellen, az sokkal hatásosabb. Márciusban az Amazon döntött úgy, hogy kitiljta Rivera könyvét a felületéről, miután a Wired megírta, hogy a techóriás kamugyógyszeres könyveket árul. Rivera szerint az Amazon ezzel csak részt vesz a média által gerjesztett hisztériában. Pár nappal később a Youtube is törölni kezdte Rivera videóit, amelyekben olyan anyákkal interjúzik, akik klór-dioxiddal kezelték a gyereküket. A Yahoo áprilisban törölte Rivera postafiókját. A postafiókot amúgy Melissa Eaton nyomta fel a Yahoo-nál.

A kép illusztráció Fotó: AMELIE-BENOIST/BSIP

Végül, április végén a Facebook is törölte Rivera nyilvános profilját, a könyve oldalát és egy titkos csoportot is 550 taggal. A hipós gyógymódot propagáló szerző ezt kikérte magának, és azt írta egy körlevélben, hogy a Facebook el akarja törölni az önsegítő közösségüket. A Facebook reakciója az volt, hogy a csoportok megsértették az irányelveiket, azzal, hogy lényegében drogokat népszerűsítettek.

A kamugyógyszeres tartalmak terjedését azonban még ez sem tudja megállítani. A nyilvános profilokat a közösségi oldalak ugyan törölték, de a privát profilokat nem, Rivera privát profilja is él még, és a követői is tudják osztani a tartalmait. Él a Youtube-csatornája, és amúgy is, egy tucatnyi más, összeesküvés-elméleteket szívesen hangoztató csatorna is készített vele interjúkat, ezek szintén elérhetőek.

Melissa Eaton és Amanda Seigler most is követi Rivera tevékenységét a Facebookon és más platformokon is. Azt figyelik, hogy feltűnik-e rajta olyan tartalom, amelyik autista gyereket nevelő szülőknek szól. Szerintük az ilyen tartalmaknak nem szabadna elérhetőnek lennie, és alapvetően nem az ő feladatuk lenne, hogy ezt a helyzetet kezeljék. Mellette dolgoznak és gondoskodnak a családjukról is.