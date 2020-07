Szabadulnának demokráciapárti ügyfeleiktől a Hongkongban üzletelő nemzetközi bankok

Amit tudni kell, minden reggel

Átvilágítják a nagy globális befektetési tanácsadócégek a hongkongi ügyfeleiket, az után kutatva, hogy nem állnak-e kapcsolatban a városállam demokráciapárti mozgalmaival, írja exkluzív riportjában a Reuters. A brit hírügynökség szerint olyan nagy nemzetközi bankok, mint a Credit Suisse, a HSBC, a Julius Baer Group és a UBS szabadulnának a demokráciapárti ügyfelektől, mert nem akarják kihúzni a gyufát a kínai kommunista pártnál, amely ebben a hónapban keresztülverte a pekingi, tehát nem az elvben autonómiát élvező Hongkong, hanem Kína parlamentjén a város autonómiáját gyakorlatilag felszámoló nemzetbiztonsági törvényt, mely alapján akár már gondolatbűncselekményekért - például a tavalyi tiltakozások idején született hongkongi himnusz énekléséért is - lecsukhatnak és elhurcolhatnak bárkit.

A bankok a Reuters szerint "politikailag kitett személyként" sorolhatják be azokat, akik demokráciapártiak. Aki pedig ilyen besorolást kap, annak igen nehéz dolga lesz banki szolgáltatót találnia, mert ezek a globális nagybankok úgy mérlegeltek, hogy inkább üzletelnének a világ második legnagyobb gazdaságával, még ha az éppen emberi jogokat sért is.

Ez persze részben érthető. Az új nemzetbiztonsági törvény alapján a kínai hatóságok akár le is foglalhatják, be is fagyaszthatják a mindenféle elhajlással meggyanúsítottak javait, és a velük üzletelő cégeket is szankcionálhatják.

A Reutersnek nyilatkozó, nevük elhallgatását kérő források szerint ugyanakkor az is igaz, hogy a bankok az új nemzetbiztonsági törvény bevezetésén ügyködő kínai és hongkongi hivatalnokokat is feketelistázhatták, mivel ők elég nagy valószínűséggel kerülhetnek fel amerikai szankciólistákra - márpedig amerikai szankciókkal sújtott személyekkel üzletelni is elég veszélyes biznisz az ilyen globális bankoknak, amiknek eléggé ellehetetlenítené az életét, ha emiatt kizárnák őket a dollárelszámolásból.

A hírügynökség forrásai nem árultak el neveket, így egyetlen érintett sem ismert még. A Reuters Albert Hóval, a veterán hongkongi aktivistával, az éves Tienanmen-megemlékezések főszervezőjével beszélt, aki egyelőre nem tud róla, hogy feketelistázva lenne, de tart tőle, hogy "az eljövendő időkben lesznek nehézségei". "Túl sokat nem lehet tenni, kivéve ha minden pénzügyi és banki tevékenységedet felfüggeszted Hongkongban" - mondta.