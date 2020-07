Egyetlen negyedév alatt 26 milliárdot kaptak Balásy Gyula cégei kormányzati szervek kommunikációjára

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

A kormány a második negyedévben (tehát a koronavírus-járvány miatti, legdurvább korlátozások idején) az állami szervezetek és cégek kommunikációs feladatainak ellátására közel 26 milliárd forintot fordított, és a munkákat Balásy Gyula cége, azaz a kormányzat kedvenc ügynöksége végezte el – írja az Átlátszó.

A költéseket a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH), mint ajánlatkérő jelentette meg az uniós közbeszerzési közlöny friss számában. Az NKH Rogán Antal alá tartozik, ez felügyeli az állami szervek reklámköltéseit. A közel 22 milliárdos pályázatra most is csak egy ajánlat érkezett, ahogy várni lehetett, a Balásy Gyulához kapcsolható cégek nyertek.

A lap azt írja, a keretszerződés miatt csak egy szűk kör tagjai foglalkozhatnak az állami szervek kommunikációjával: korábban már kiválasztották azt a céget, ami az állami megbízásokért pályázhat, egy ajánlatnál pedig nincs árverseny.

A legtöbb pénz (18 milliárd forint) a kormányzati kommunikáció terjesztésére ment, de a 21,9 milliárd forintos összegből másra is fordítottak a New Land Media és a Lounge Design Kft.-n keresztül. Ezenfelül volt egy 3,3 milliárdos megbízás is a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. alá tartozó Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség médiaügynökségi és kutatási feladatainak az ellátására, ezt is a Balásy Gyulához kapcsolható New Land Media és a Media Dynamics Kft. párosa nyerte. De a New Land Media és a Lounge Design egy másik, negyedévre szóló 396,6 milliós pályázatot is behúzott.

Emellett egy 2,17 milliárdos szerződés is kikerült, amit turisztikai kommunikációra nyert el a nem Balásyhoz köthető Mediator Group Reklámügynökség Kft. nyert el.

Rogán Antal továbbra is, már évek óta Orbán Viktor első számú politikai megbízottja Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Az NKH-nál a jó fideszes kapcsolatokkal bíró Balásy cégei 2016 után lettek egyeduralkodók – miután a két versenytárs, Csetényi Csaba és Kuna Tibor kiesett a hatalom kegyeiből –, és a kormány most már egészen döbbenetes mértékben szórja a pénzt kommunikációra. (Átlátszó)