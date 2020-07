Észak-Koreában most regisztrálták hivatalosan az első fertőzésgyanús esetet

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Észak-Korea vezetése mostanáig azt állította, teljesen sikerült a határokon kívül tartania a koronavírust, az állami hírügynökség beszámolója szerint azonban múlt héten regisztrálták az első fertőzésgyanús esetet. Egy olyan személyről van szó, aki három éve disszidált Dél-Koreába, és július 19-én, a határt illegálisan átlépve tért vissza Keszong városába.

Kim Dzsongun észak-koreai diktátor elrendelte Keszong lezárását, és vizsgálatot indított annak kiderítésére is, hogy az illető hogyan tudta kijátszani a megerősített határzárat. A felelősök komoly büntetésre számíthatnak, ígérte a BBC szerint.

Phenjani gyerekek az iskolák júniusi újranyitása után Fotó: KIM WON JIN/AFP

Mivel Észak-Korea január 30-án teljesen lezárta a határait, most különösen nehéz kívülről megítélni, mi történik az országban. Szakértők szerint mindenesetre kicsi az esélye, hogy valóban ez az első koronavírusos eset, még úgy is, hogy a korán bevezetett korlátozások és a társadalomra amúgy is jellemző elszigeteltség lassíthatta fertőzés terjedését. Februárban egy névtelen, északi informátorokat foglalkoztató szöuli weboldal 200 északi katona haláláról számolt be, akik a koronavírus miatt veszíthették életüket. Közben alacsonyan tarthatja az esetszámot az is, hogy kevés tesztet tudnak végezni.

Az északi kormány azt állítja, már embereken is tesztelik az általuk fejlesztett vakcinát, de ehhez több száz, vagy több ezer fertőzött kísérleti alanyra van szükség.