Boldog István, fideszes parlamenti képviselő vasárnap a Facebook-oldalán reagált arra, hogy az Index-ben felállt a teljes szerkesztőség.

„Index ide, index oda én a Vadhajtások.hu-t olvasom!”

Aki nem ismerné a honatya kedvenc kormánypárti orgánumát, annak itt van 10 cím a Vadhajtásokról:

1. „Ezért ne sajnáld az Indexes szemétládákat, akik az anyjukat is megbasszák, ha kell”



2. „Rasszista nektek a jó büdös kurva anyátok az! Büszke fehérekre van most szükség a világban!”



3. „Te mit fogsz tenni amikor a koszos vén hulladék George Soros megdöglik?”

4.





5. „Csodálatos: Oroszországban a rendőr úgy kiütötte a buzit, mint ligeti kurvát a körhinta”



6. „Kedves ellenzék! Összeszedtük az ingyenes strandokat a Balatonon! Szívesen! A Kurva anyátokat!”



7.



8. „Szegénység? A lónak a faszát azt! 64 ezret költünk szilveszterkor csak szállásra a kurva anyátokat”



9. „Kedves Index! Ti vagytok nekünk a cselédeink, kurváink akiket néha meg is baszunk!”



10. „Kérjük kedves Olvasóinkat, weboldalunkon kurva anyázzátok az ellenzéket, mert letilt a Facebook



Kedves Olvasóink,

annyi lenne a kérésünk, mikor 130-as pulzussal nekiálltok kommentelni, hiszen mi is így írjuk cikkeinket, hogy használjátok a mi fórumunkat, ne a Facebookot. Minden cikkünk alatt megtalálható a fórum, nyugodt szívvel lehet gyalázni, mocskolni a szutyok ellenzéket, bármit lehet írni rájuk. Az ellenzéki politikusok női osztagát is nyugodtan lehet ribancozni is, tényleg nem jár tiltás érte.”