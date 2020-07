Gárdonyban attól tartanak, hogy a polgármester beépítetti a Velencei-tó partját

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

A resztli szót ilyen rövid idő alatt ennyiszer biztosan nem mondta még ki polgármester, mint Gárdony első embere, Tóth István a hétfői videójában.

A fideszes polgármester azért kezdett magyarázkodásba, mert a veszélyhelyzet idején - élve a különleges lehetőséggel - egymaga döntött arról, hogy elad a város ingatlanvagyonából 2942 négyzetmétert. Ezeket nevezi resztli területnek, amik rettenetesen elhanyagolt állapotban voltak, eddig egyébként önkormányzati tulajdonban.

Az eladott telkek, közte egy 987 négyzetméteres terület, ami a Panoráma szabadstrandból lett lekanyarítva, a Pisztráng Kempinget ölelik körül. A kemping üzemeltetői az elmúlt pár évben a polgármester szerint mintaszerűen újították fel az addigi lepukkant területet. Tavaly is vettek már az önkormányzattól ingatlant, és terjeszkednének tovább. Ezt a polgármester jó szívvel támogatja, ezért döntött úgy a veszélyhelyzet idején, hogy eladja a resztliket.

A kempinget körülölelő resztlik

A polgármester pályázatot írt ki, arra a kemping tulajdonosai jelentkeztek, a 65,5 millió forintos ajánlatot elfogadta a polgármester. Majd miután megállapodtak az árról, a polgármester kezdeményezte a terület átsorolását úgy, hogy az szállás/vendéglátás területfelhasználású legyen, 30 százalékos beépíthetőséggel, ezzel utólag értékesebbé téve a területet. A módosítás költségeit ráadásul - hiába kedvez az egyértelműen az új tulajdonosnak - a város állja.

De nemcsak erről hozott döntést Tóth István polgármester. Kezdeményezte a

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) megváltoztatását úgy, hogy három strand, a Park, a Napsugár és a Sirály beépíthetősége is megváltozott, és megszűnjön a 30 méteres építési tilalom a parton, ezek kiemelt fejlesztési területté is válnak.

Az ingatlanokon 30%-os a beépíthetőséget és 9,5, illetve 10,5 méteres épületek húzhatók fel ezen, közvetlenül a vízparton.

Miután helyiek Facebook-csoportokban elkezdték félteni a vízpartot, különös figyelmet kapott egy csütörtöki lakossági fórum, egészen pontosan partnerségi egyeztetés, ahol a HÉSZ-módosításokat a nyilvánosság előtt kellett megvitatni.

Bár munkaidőben, délután kettőre hirdette meg a polgármester a fórumot, messze kicsinek bizonyult a polgármesteri hivatal terme. Rengetegen voltak, a teremben szellőzés alig, levegőt alig lehetett kapni, de felhívták a figyelmet a távolságtartási szabályainak betartására. Ezt gúnyos röhögéssel fogadták a megjelentek.

Eleinte úgy tűnt, hogy a polgármester nem is fog beszélni, mert a hivatal előadója kezdte sorolni a HÉSZ-módosításokat. Ezek ugyan még nem érintettek a vízparti területeket, de több hozzászóló már itt elég indulatos volt, és nem értették, hogy Tóth István miért egy hivatalnokot dobott oda bokszzsáknak. A polgármester még levegőzni is kiment közben, aztán kiderült, hogy esze ágában sincs meghúzódni, mert visszajött, hogy majdnem egy óra után átvegye a szót, és azonnal felspannolta a levegőtlen teremben kókadozókat.

Előbb azzal, hogy elindított egy 8 perces, néma videóösszeállítást a város leglepukkantabb vízparti területeiről. Többen nem értették, hogy miért kell ezt nekik végignézniük, de a polgármester csak annyit válaszolt, hogy bírják ki a 8 percet. Nem igazán bírták ki, de amíg nem volt vége, a polgármester nem volt hajlandó beszélni.

Tóth István és a 8 perces némafilmje

Amikor végre vége lett a lehangoló filmetűdnek, Tóth bemutatta, hogy milyen lehetett testnevelő tanárként, majd igazgatóként. Úgy beszélt a megjelentekkel, ahogy a klasszikus, poroszos tanár-diák felállásban megszokhatta, elhangzott például az is, hogy „Ez remek ötlet, uram, de nem fog megvalósulni”. A kioktatását többször is számon kérték, köztük egy négygyerekes angoltanár. Tóth elég hamar nyilvánvalóvá tette, hogy történhet ezen a fórumon bármi, nem fogja figyelembe venni a véleményeket. Szerinte ugyanis a nyaralótulajdonosok elégedetlenkednek csak, a gárdonyiak és agárdiak (közigazgatásilag egy településnek számít) támogatják őt, és ezt úton-útfélen el is mondják neki.

Bár a polgármester igyekezett a helyiek és a nem helyiek szembeállítására leegyszerűsíteni mindent (például a szeméthelyzetet is, mivel szerinte a nyaralótulajdonosok a helyiek kukáiba rakják a hulladékaikat), kiderült, hogy valójában arról van szó, hogy sokan használják a város szabadstrandjait, ami a polgármester szerint egy fillér bevételt sem jelent a városnak. Az egynapos vendégek például nem költenek eleget a városban, „nem esznek, nem isznak, eldobálják a szemetüket”, a nyaralótulajdonosok is inkább mennek a szabadstrandokra, mint a fizetősökbe. A helyiek viszont a polgármester állítása szerint azt kérik, hogy a város ne költsön a szabadstrandokra. (Ehhez képest a teremben volt helyi, aki azt kérte, hogy igenis költsön.) „A szabadstrandok fenntartása nem érdeke az önkormányzatnak” - közölte Tóth. Miközben a fizetős strandok fenntartása is veszteséges, és teljesen ki vannak akadva az üzemeltetők amiatt, ahogy a nyaralótulajdonosok viselkednek, még a wc-ket is teleszarják.

A fölényeskedő, időnként személyeskedő polgármester - akit többször megkértek, hogy ne beszéljen már annyira hangosan - egy pillanatig sem titkolta, hogy ő elsősorban a helyiek érdekeit nézi, hiszen ők ott szavaznak, szemben a nyaralaótulajdonosokkal, aki a hivatal rengeteg idejét elveszik, miközben kevesebb adót fizetnek, mint az ott élők.

Polgármester, nagy hanggal

Mint mondta, a városokat adóerő alapján sorrendbe álló listán Gárdony és Agárd az utolsó 25 százalékban van. Növelni kell a bevételeket, erre pedig mi lenne alkalmasabb, mint a legértékesebb, vízparti területek fejlesztése. Azt szeretné, ha vendégei jönnek, akkor ócskaságok, vasbüfék és bodegák helyett elvihetné őket egy színvonalas partmenti étterembe, gyönyörű kis panorámás terasszal, és lehetne sétálni az igényes sétányon. Ahol most szabadstrandok vannak. Szóba került a népszerű fürdőhely, a Holdfény, ahol a polgármester szerint nem is szabadna fürdeni, mert nem felel meg az előírásoknak, balesetveszélyes, legutóbb például valaki a vízbe hajított fürödni tilos táblával vágta meg magát.

Az egyértelmű volt, hogy nem nagy barátja a szabadstrandoknak. „Kápolnásnyékről is a Holdfényre járnak gyerekek, ahelyett, hogy befizetnék a 400 forintos belépőt” - mondta Tóth.



A polgármester azzal érvelt, hogy 5 kilométer hosszú partszakasz van a városban. „A tó azt nem bírja el, hogy önök mindenhol fürdeni szeretnének” - mondta, a szabadstrandokat pedig a kommunizmushoz hasonlította. „Nem jár minden ingyen”. Amikor felhívták arra a figyelmét, hogy a fizetős strandok este bezárnak, emiatt nem lehet lemenni a partra, azt mondta, hogy azért kell bezárni, mert a nyaralótulajdonosok a zárás után, vagyis este 7-kor megrohanták a nyitva hagyott bejáratú strandokat, és elhasználták a zuhanyzókban a meleg vizet.

A polgármester nem értette, hogy miért ne lehetnének szállodák a parton, ahol 40-51 éve nem épült semmi sem. (Tóth 2006 óta polgármester.) A szabályozás szerint 9,5-10,5 méter magas épületeket lehet ide építeni, ami a polgármester szerint azt jelenti, hogy legfeljebb háromszintesek lehetnek. A strandkézilabda pályára is terveznek öltözőket építeni, akár úgy, hogy azokon lenne még egy vagy két szint, ahol szálláslehetőséget is biztosítanának az ideérkező sportolóknak. A polgármester szerint kevés a szálloda a városban, pedig például a Nautis évi 30 milliós bevételt hoz a városnak adókból és járulékokból.

Tóth szerint nincsenek még konkrét tervek, csak a lehetőséget akarják megteremteni. Szerinte amúgy sincs nagy érdeklődés tóparti szállodák építésére. Amikor emlékeztették rá, hogy Tatán például ebből van elég nagy felháborodás, azt mondta, hogy jóban van az ottani polgármesterrel, rokonai is élnek ott, pontosan tudja, hogy az építkezés ellen tüntetők az ország más részeiből, sőt külföldről érkeztek, a helyiek támogatják, hogy az őssusnyásban épüljön végre valami.

Arról, hogy megszüntetné a part 30 méteres sávjában az építési tilalmat, azt mondta, hogy nem teljesen, a 20 méter is elég.

Tóth nem igazán volt vevő arra az érvre, hogy őrizzék meg a parton a mostani zöld sávot. Szerinte valahonnan bevételt kell szerezni, hogy a városnak legyen pénze a fejlesztésekre. Kértek a Kisfaludy Programból 1,5 milliárdot, de végül csak 206 milliót kaptak, aminek nem örült a fideszes városvezető. Ebből csak kisebb fejlesztéseket tudnak megcsinálni.

Többen attól tartanak, hogy a vízparti telkeket felparcellázzák majd, és lakóházak épülnek majd a parton. A polgármester szerint nincs ilyen terv.

A fórum öt és feledik órájában jutottak el a Pisztráng Kempingnek eladott telkekig. Itt egy felkészült résztvevő azzal szembesítette a polgármestert, hogy ha ennyire számít a pénz, akkor nem érti, hogy miért utólag, és miért nem a pályázat előtt sorolta át más övezetbe a telkeket, hiszen magasabb áron adhatta volna el az ingatlanokat. Ennek megválaszolásába a polgármesternek besegített az önkormányzat vagyonkezelési felelőse. Az indok pedig az volt, hogy ezzel is segíteni akarták a vállalkozót, aki a kempinggel nagy bevételeket hoz a városnak. „Akár ingyen is odaadtam volna neki, ha vállalja, hogy a következő években is fizeti az iparűzési adót” - mondta a vagyonkezelő.

Arra az ellentmondásra a polgármester végül nem adott magyarázatot, hogy ha az a célja, hogy magánbefektetőket találjon az önkormányzati telkek fejlesztésére, akkor miért mutogatott lepukkant magánterületeket a nyolcperces felvezető videójában. A helyiek attól tartanak, hogy a fejlesztések jelentősen csökkentik majd a zöldterületet a zsugorodó partmenti sávban, nem tudnak majd szabadon lemenni a partra fürdeni, túl drágák lesznek a fizetős strandok és megfizethetetlenek a parti éttermek.

A polgármester viszont annak örül, hogy a Holdfény lezárása miatti tiltakozások eljuttatták a fejlesztési tervek hírét a befektetőkhöz, és már többen is érdeklődtek nála.