Röpiratban magyarázkodik a Néppárt előtt a Fidesz az Index bedöntése miatt

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

A Politico birtokába került egy magyarázó röpirat, vagy ahogy a szerzői angolul hívják: information sheet, amiben a Fidesz magyarázza a bizonyítványát Index-ügyben uniós pártcsaládja, az Európai Néppárt előtt.

Az írás már az elején leszögezi: a magyar ellenzék próbálja hamisan úgy beállítani a történteket, mintha a kormány politikai beavatkozása vezetett volna az Index főszerkesztőjének leváltásához és ennek nyomán több mint 80 újságíró múlt heti felmondásához.

„Ezek az események egy magáncég üzleti döntéseinek az eredményei, a magyar kormány ilyen ügyeket pedig semmilyen módon nem kíván kommentálni”



- írja a Fidesz.

A párt brüsszeli közleménye is megismétli, amit Index-ügyben az Indamedia és az Indexet kiadó alapítványt vezető Bodolai László is állított: hogy a főszerkesztő, Dull Szabolcs kirúgása pusztán azért történt, mert Dull üzleti titkot adott ki egy konkurens hírportálnak, ami miatt a főnöke bizalmát vesztette vele szemben.

„A magáncégek szabadon működhetnek Magyarországon, a kormány nem avatkozik be a belügyeikbe. Az Index.hu esetében egy belső vita alakult ki a portál jövőbeli működéséről, ami belső menedzsmenti döntésekhez vezetett. A főszerkesztő elbocsájtása a cég belügye, a magyar kormánynak nincs köze hozzá” - magyarázza a közlemény. Hozzátéve, „az ellenzék a kormány elleni támadásra használja az eseményeket, de mint korábban oly sokszor, most is teljesen alaptalanul kiáltja „a demokrácia végét”.”

Aztán jön a jobbegyenes:

„A gyanúsítgatásnak és a hisztériának ez a legutóbbi hulláma kísértetiesen hasonlít a koronavírus-járvány alatti rosszindulatú álhírhadjáratukra, amikor azt terjesztették a magyar kormányról, hogy a felhatalmazási törvénnyel felfüggesztette a parlament munkáját”,

miközben az a vészhelyzet alatt mindvégig ülésezett.

A Fidesz szerint az ellenzék megnyilvánulásai Index-ügyben azt mutatják, mennyire „elkeseredetten” kutatnak érvek után, hogy a magyar kormányt a jogállam ellenségének mutassák.

Kedden a nemzeti konzultáció eredményeiről sajtótájékoztatót tartó Dömötör Csaba államtitkár kapott kérdéseket a 444-től az Indexnél történtekkel kapcsolatban. Így neki is volt lehetősége az ellenzék szerepét taglalni, és egy DK és Momentum közötti belharc eredményének beállítani a portál szerkesztőségének szétrobbantását.